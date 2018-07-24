Frankfurt Almanya'nın alışveriş caddeleriyle meşhur şehri. Orta Almanya'nın güneybatısında yer alan Frankfurt, Avrupa Merkez Bankası'nın burada olması nedeniyle, Avrupa'nın finans başkenti durumundadır. Frankfurt'a gelen turistlerin ve yerli halkın alışveriş ihtiyacını karşılayacak hareketli bir yer. Burada dükkanlar akşam 20:00'a kadar açıktır. Pazar günleri çoğunlukla kapalıdır.

Frankfurt'tan hediyelik eşyalar nereden alınır? Franfurt'ta uygun fiyata alışveriş nereden yapılır? diye soruyorsanız... İşte Frankfurt alışveriş rehberi...

ALIŞVERİŞİN EN ÖNEMLİ ADRESİ: ZEİL

Kentte alışveriş denilince akla ilk gelen durak Zeil Caddesi’dir. Haptwache istasyonunun çıkışında yer alan Zeil, yalnızca yayaların girdiği bir caddedir. Günün her saati kalabalık ve hareketli. Caddede ünlü markaların mağazaları ile butikler ve dükkanlar bulunuyor. İstanbul'un İstiklal Caddesi'ni çağrıştırır. Zeil Caddesi'nde giyimden mücevhere, kozmetikten hediyelik eşyaya kadar pek çok ürünü bulabilirsiniz. Bu caddede MyZeil adlı büyük bir alışveriş merkezi var. Zeil'da ayrıca üç alışveriş merkezi daha bulunur. Alışverişin yanısıra şık restoranlarıyla birşeyler yiyip içebileceğiniz keyifli bir cadde.

FRANKFURT NOEL PAZARI

Münih'teki Kaufingerstraße'den sonra Almanya'da bulunan ikinci pahalı caddedir. Ayrıca bölge, Almanya'nın en büyük ve en eski Noel pazarlarından biri olan Frankfurt Noel Pazarı'na da ev sahipliği yapar. Şehirde alışveriş için tercih edebileceğiniz diğer önemli duraklar Kaiserstrasse, Goethestrasse, Hanauer Landstrasse ve Leipziger Strasse olarak sıralanabilir. Ağırlıklı olarak mücevherat ve lüks giyim mağazalarının bulunduğu Goethestrasse Caddesi'nde, yer alan lüks butiklerde dünyaca ünlü tasarımcıların ürünlerini bulabilirsiniz. Özel tasarım butiklerinin çoğunlukta olduğu bölge diğer yerlere göre biraz daha pahalı. Fakat caddeye yakın ara sokaklarda uygun alternatifler bulma şansınız var. Karstadt ve Galeria Kauthof bölgeleri, dünyaca ünlü teknoloji markalarının özel ürünlerini görebileceğiniz hele bu tip ürünlere meraklı olanlar için gidilebilecek yegane yerlerdir. Frankfurt'un bir diğer keyifli alışveriş noktası Berger Strasse. Çeşitli giyim mağazaları, dükkanlar ve restoranların bulunduğu daha küçük bir caddedir. Alışveriş turunuzu yaparken eğer dinlenmek isterseniz kafe ve dondurmacılarında nefis lezzetlerin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz.

İKİNCİ EL SEVENLER İÇİN BİT PAZARI

Frankfurt'ta bir diğer keyifli yer Main Nehri kıyısı. Alışveriş için ideal bir yer olmasının yanısıra yürüyüş ve piknik yapmak için mükemmel bir seçim olur. Main Nehri boyunca kurulan bit pazarı oldukça keyif alacağınız özellikle de vintage tarzı eşyalardan hoşlanıyorsanız ikinci el antika eşyaların bolca bulunduğu bir yer olarak göze çarpar. Burada ayrıca nehir kenarındaki teknelerde hizmet veren restoran ve kafeleri denemenizi salık veririz.

UYGUN ALIŞVERİŞ NOKTALARI

Frankfurt'ta kesenize uygun mağazalar arıyorsanız, Goethe Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan Schiller Caddesi’ne uğramanızda fayda var. Hesaplı butiklerin yer aldığı bu caddede cuma günleri küçük bir pazar da kuruluyor.

Frankfurt'un en yeni alışveriş merkezi olan SkyLine Plaza’da giyimden aksesuara, elektronik eşyadan ev tekstiline kadar çeşitli ürünlerin bulunduğu çok sayıda mağaza bulunuyor. Ayrıca şehre özgü farklı tatları bulabileceğinizve evinize şarap, peynir, çikolata gibi ürünler alabiliceğiniz birkaç market de var. Messe Frankfurt Fuar alanının arkasında bulunan alışveriş merkezi, şehre fuar amaçlı gelenler için ideal bir durak.

Kırtasiye ürünlerinden takıya, tasarım kolyelerden ev eşyalarına kadar özel tasarım ürünlerin satıldığı Designe Kleine butik oldukça renkli ve sevimli bir yer. Buranın özelliği ise her üründen bir tane olması. Aldığınız bir ürünü başkasında göremezsiniz. Mağaza hafta içi her gün 11:00-19:00 arası açık.

Handwerkskunst am Römer: İçinizdeki çocuğa hitap edecek oldukça renkli bir dükkan. Rengarenk hayvanlar, müzik enstrümanı çalan melekler, kurşun askerler gibi ahşaptan yapılma pek çok oyuncak ve biblonun bulunduğu bu dükkan tahta oyuncaklara meraklı olanların hoşuna gidecek bir yer. Hediyelik eşya arayanlar için harika bir alışveriş yeri.

Orjinal ve güzel bir tasarım aryorsanız Last Century Modern tam aradığınız yer. Kırtasiye ürünleri, biblolar, çantalar, çorap ve saatler gibi farklı tasarım ürünlerinin satıldığı bu dükkana uğramayı ihmal etmeyin.

ÇOCUKLAR İÇİN TAHTA OYUNCAKLAR

Frankfurt'a gitmişken çocuklar için de birşeyler almayı unutmamak lazım. Champlus; tahta oyuncakların yanı sıra arabalar, legolar gibi çocuklar için birbirinden güzel oyuncakların bulunduğu bir oyuncak dükkanı. Ayrıca çocuklara yönelik farklı dilde kitaplar da bulunuyor. Mağaza hafta içi her gün 11:00-19:00 arası açık.

Hanımlar mutfağınız veya eviniz için bir şeyler almayı düşünüyorsanız, Branco Azul'a uğrayın. Son derece zarif porselen tabaklar, fincanlar, örtüler, krem ve sabunların bulunduğu mağazada ayrıca birbirinden güzel koton kumaştan bebek ve çocuk kıyafetleri ile bornoz ve havlu çeşitlerini de bulabilirsiniz.

Frankfurt'ta Wallstraße Caddesi’nde bulunan Comic, çizgi karakterler, çizgi romanlar, eski dergi ve kitaplar ile eski eşyaları bulabileceğiniz harika bir dükkan. İlginizi mutlaka çekecektir.

Şehrin outlet ürünlerinin satıldığı Wertheim Village, dünyaca ünlü lüks markaların ürünlerini uygun fiyatlara satın alabileceğiniz tam kesenize göre bir adres. Frankfurt'a 40 dakikalık bir uzaklıkta yer alan alışveriş merkezine trenle ulaşabilirsiniz. Hafta içi hergün sabah 10:00 ile akşam 20:00 saatleri arasında açık olduğunu hatırlatmak isteriz.

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