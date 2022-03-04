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Farah Zeynep Abdullah'tan 'kıyafet' eleştirilerine jet yanıt

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran ile başrollerini paylaştığı 'Bergen' adlı filmin galasında giydiği kıyafetiyle gündem oldu. Abdullah, yeşil renkli takım elbisesi için "Kıyafetinde ütü bile yok" şeklinde yapılan eleştiriler karşısında sessizliğini bozdu

Farah Zeynep Abdullah'tan 'kıyafet' eleştirilerine jet yanıt
'Kıyafet' eleştirilerine jet yanıt
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HABERTURK.COM

Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu, Tilbe Saran, Nergis Öztürk, Arif Pişkin, Ahmet Kayakesen ve Ali Seçkiner Alıcı'nın yer aldığı 'Bergen' adlı filmin galası dün akşam gerçekleşti.

Filmde 'Bergen'i canlandıran Abdullah, geceye imajıyla damgasını vurdu.

Yeşil bir takım elbise giymeyi tercih eden Farah Zeynep Abdullah, saçlarını da örgü yaptırdı.

Tarzıyla dikkat çeken Abdullah'a, bazı sosyal medya kullanıcıları, "Hiç yakışmamış, kıyafetinde ütü bile yok.", "Bu nasıl stil?" ve "Farah Hanım kimse sizi uyarmadı mı?" şeklinde yorumlarda bulundu.

ELETİRİLERE JET YANIT

32 yaşındaki oyuncu, kıyafetine yapılan eleştirilere sessiz kalmadı. Twitter'dan konuya ilişkin bir mesaj yayınlayan Abdullah, "Ne oldu ya? Hani herkesin kıyafetine kimse karışamıyordu?" ifadelerini kullandı.

'ERİK DALI' ŞARKISINDA OYNADI

Ünlü oyuncu, ayrıca galada filmi izledikten sonra müzisyenlerin olduğu sahneye çıktı. 'Erik Dalı' şarkısında oynayan Farah Zeynep Abdullah, o anlarda çekilen videoyu da sosyal medya hesabından yayınladı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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