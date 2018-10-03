SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
FARC
DÜNYA
Haberler > DÜNYA

FARC'ın eski yöneticileri silah bırakılmasından pişmanlık duyuyor

Kolombiya'da bir süredir haber alınamayan eski FARC yöneticileri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez, Kolombiya Senatosuna yazdıkları mektupta örgütün hemen silah bırakmasının hata olduğunu belirtti

03.10.2018 - 07:42 | Güncelleme: AA

Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerinin (FARC) kayıp yöneticileri Ivan Marquez ve Hernan Dario Velasquez, militanların topluma ekonomik ve sosyal olarak yeniden katılmalarının şartları üzerinde anlaşmadan silah bırakılmasının hata olduğunu ifade etti.

AA'nın haberine göre, Kolombiya'da hükümetle barış anlaşması imzalayan FARC'ın, yaklaşık 4 aydır haber alınamayan ve Özel Barış Yargısı (JEP) duruşmalarına da katılmayan yöneticilerinden, başmüzakereci Marquez ve El Paisa kod adıyla bilinen Velasquez, Kolombiya Senatosundaki Barış Komisyonuna yazdıkları mektupla ortaya çıktı.

"Hükümetin iyi niyetine ve sözlerine safça inandık." ifadesinin dikkati çektiği mektupta Marquez ve Velasquez, eski FARC mensuplarının topluma, ekonomik ve sosyal olarak yeniden katılmalarının şartları üzerinde anlaşmadan silah bırakmalarının bir hata olduğunu ve bunun bugün karşılaşılan sorunların sebebi olduğunu kaydetti.

"Sonu gelmeyen bir şekilde kurban edilen toplum liderleri gibi (FARC) savaşçıları da yetkililerin kayıtsızlığı karşısında tek tek öldürülüyorlar." satırlarının yer aldığı mektupta Marquez ve Velasquez, önceliklerinin "barış anlaşmasını düştüğü uçurumdan çıkarmak" olduğunu belirtti.

İki eski yönetici, barış anlaşmasından farklı olarak taraflar arasında 5 yıl önce varılan mutabakata da atıfta bulunarak, bunun gereği olan toprak reformunun yapılmadığını açıkladı.

FARC'ın sembol isimlerinden Jesus Santrich'in "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklanmasına işaret edilen mektupta, barış anlaşmasından sonraki dönemde oluşan "hukuki güvensizlik, orijinal barış anlaşması metninde yapılan değişiklikler ve önemli konularda hükümetin sözünü tutmaması" hususlarının, umutları söndürdüğüne değinildi.

Marquez ve Velasquez mektupta Santrich'in, Kolombiya Başsavcısı Nestor Humberto Martinez, ABD'nin Bogota Büyükelçisi Kevin Whitaker ve ABD'nin Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatının (DEA) uydurma delilleri ile tutuklandığını iddia etti.

Hükümetle yapılan barış anlaşması gereği FARC'ın Kolombiya Kongresine göndereceği isimlerden olan Marquez, birkaç ay önce bu hakkı kullanmayacağını açıklamış ve ortadan kaybolmuştu. El Paisa olarak bilinen Velasquez'den de uzun süredir haber alınamıyordu. Mektupta tutukluluğuna eleştirilen getirilen ve yargılama sonunda ABD’ye gönderilme ihtimali bulunan Jesus Santrich ise nisan ayında tutuklanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X