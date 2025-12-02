Farkındalık videosu yayınlandı

Uluslararası farkındalık projeleriyle kazandıkları ödüller, milyonlarca kişiye ulaşan bütünleşme mesajları ve yeni nesil sosyal destek programlarıyla dikkat çeken İZEV Vakfı, zihinsel farklılığı bulunan bireylerin giderek artan yaşam eşitsizliklerine yönelik güçlü bir farkındalık videosu yayınladı.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), zihinsel farklılığı bulunan bireylerin eşit yaşam hakkıyla toplumun her alanında aktif ve bağımsız yer alabilmeleri için 11 alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de birçok ilki hayata geçiren Vakıf, yıllardır destek verdiği ve bağımsız yaşama katılmayı başaran gençlerin gerçek sorunlarını görünür kılmak amacıyla bu kez topluma önemli bir soru yöneltiyor.

Senaryosu ve kurgusu İZEV Vakfı Başkanı Merve Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kural tarafından hazırlanan kamu spotunda; down sendromlu, otizmli ve zihinsel farklılığı bulunan gençler, toplumun uzun süredir görmezden geldiği damgalama, istismar, hak kayıpları ve eşitsizliklere karşı sakin ama etkileyici bir yüzleşme çağrısı yapıyor. Bu soru bir suçlama değil; “Görünmez kılınan hayatlara birlikte bakabilir miyiz?” diyen bir farkındalık çağrısı niteliğinde.