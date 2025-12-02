Habertürk
        Haberler Magazin Farkındalık videosu yayınlandı

        Farkındalık videosu yayınlandı

        Pink Floyd'un solisti Roger Waters'ın 1978'den bu yana ilk kez 'Another Brick in the Wall' şarkısının haklarını Türkiye'de Down sendromlu bireyler için hayata geçirilecek 'Hayvanlar ve Biz' isimli sosyal sorumluluk projesi için verdiği İZEV Vakfı (İstanbul Zihinsel Engelliler İçin Eğitim ve Dayanışma Vakfı) 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Özel Gereksinimli Gençlerin Toplumu Uyardığı 'Sen Neredeydin?' adlı farkındalık videosunu yayınladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 11:57 Güncelleme: 02.12.2025 - 12:15
        Farkındalık videosu yayınlandı
        Uluslararası farkındalık projeleriyle kazandıkları ödüller, milyonlarca kişiye ulaşan bütünleşme mesajları ve yeni nesil sosyal destek programlarıyla dikkat çeken İZEV Vakfı, zihinsel farklılığı bulunan bireylerin giderek artan yaşam eşitsizliklerine yönelik güçlü bir farkındalık videosu yayınladı.

        İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV), zihinsel farklılığı bulunan bireylerin eşit yaşam hakkıyla toplumun her alanında aktif ve bağımsız yer alabilmeleri için 11 alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye’de birçok ilki hayata geçiren Vakıf, yıllardır destek verdiği ve bağımsız yaşama katılmayı başaran gençlerin gerçek sorunlarını görünür kılmak amacıyla bu kez topluma önemli bir soru yöneltiyor.

        Senaryosu ve kurgusu İZEV Vakfı Başkanı Merve Kılıç ve Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kural tarafından hazırlanan kamu spotunda; down sendromlu, otizmli ve zihinsel farklılığı bulunan gençler, toplumun uzun süredir görmezden geldiği damgalama, istismar, hak kayıpları ve eşitsizliklere karşı sakin ama etkileyici bir yüzleşme çağrısı yapıyor. Bu soru bir suçlama değil; “Görünmez kılınan hayatlara birlikte bakabilir miyiz?” diyen bir farkındalık çağrısı niteliğinde.

        3 Aralık bir kutlama günü değil; farkındalık ve talep günüdür.

        İZEV Vakfı Başkanı Merve Kılıç, 3 Aralık gününün kutlama değil, toplumsal farkındalığı artırma günü olduğunun altını çizerek şunları ifade ediyor: Zihinsel ve bedensel farklılığı bulunan bireyler, damgalama, istismar ve hak kayıplarıyla mücadele ediyor. Bizim öncelikli talebimiz, toplumun farkındalığının artması ve sosyal devlet yaklaşımıyla eşit yaşam hakkının güçlendirilmesidir.

        Merve Kılıç

        Hazırlanan farkındalık videosunun geniş kitlelere ulaşmasının, yalnızca farkındalık değil, aynı zamanda toplumsal sorumluluk bilincinin güçlenmesine katkı sağlayacağı düşünülüyor.

