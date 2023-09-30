Farklı durumlara verdikleri komik tepkilerle size kahkaha attıracak çocukların görülmeye değer fotoğrafları
Çocuklar, yaşam formunun en masum ve en tatlı parçasını oluşturuyor. Yetişkinler için normal olan şeyler, onlar için o kadar beklenmedik olabiliyor ki yüzlerindeki samimi ifadeleri görmek hem eğlendiriyor hem de kapleri ısıtıyor.
"1 aylık oğlumun harika büyükannesiyle ilk tanışması."
"Bu sabah bebeklere müzik dersi veriyordum. Kızım kucağıma oturdu ve gitarımı yemeye çalıştı."
"Yeğenim ilk kez parkta sallanıyor."
"2 yaşındaki yeğenim domuzları okşarken çamura düştü, mutlu olduğunu sanmıyorum."
"Oğlum ilk kez bir sebzeyle tanışıyor. Aynı şeyi hissediyoruz!"
"Yeğenim ve ilk yağmur oyuncağı."
"Yeğenime bir oyun evi yaptırdım. Bir gün harika bir yaşlı adam olacak."
"Oğlum bu ışık anahtarının mağazadaki ışıkları kontrol edeceğini düşündü."
"Top havuzu onun hayattaki bazı seçimlerini yeniden düşünmesine neden oldu."