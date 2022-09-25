Dünyanın sakin noktası: Faroe Adaları

A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki altıncı ve son maçında ​​​​​​​25 Eylül Pazar yani bugün karşılaşacağı Faroe Adaları hakkında sosyal medya kullanıcıları araştırma yapıyor. İşte detaylar...

FAROE ADALARI NEREDE?

Faroe Adaları, Kuzey Atlantik'te bulunan bir adalar birliğidir. Birleşik Krallık'ın 200 km kuzeybatısında, Norveç ile İzlanda'nın arasında bulunan özerk ülke, Grönland ile beraber Danimarka Krallığının parçasıdır.

Keçileri ile meşhur olduğu için “Keçi ülkesi” olarak da anılan Faroe Adaları’nda yaklaşık 50 bin insan nüfusu bulunurken 80 bine yakın keçi bulunuyor.

İzlanda ile İskoçya arasında kalan ve toplamda 18 adadan oluşan Faroe Adaları, tarih boyunca farklı krallıkların himayesinde kaldı.

İkinci Dünya Savaşı sonrası bağımsızlığını ilan etse de Danimarka hükümeti tarafından tanınması iki gün sonra tekrar Danimarka Krallığı'na bağlandı ve özerk bölge ilan edildi.