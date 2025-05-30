Faruk Sabancı'dan 'Darıldım'a yeni yorum
DJ Faruk Sabancı, Türk halk müziğinin efsanevi ozanı Âşık Mahzuni Şerif'in ölümsüz eseri 'Darıldım'ı yepyeni bir prodüksiyonla yeniden yorumladı
Faruk Sabancı, Türk halk müziğinin efsanevi ozanı Âşık Mahzuni Şerif’in ölümsüz eseri 'Darıldım'ı yepyeni bir prodüksiyonla yeniden yorumladı.
Mela Bedel'in vokaliyle yeniden hayat bulan, söz ve müziği Âşık Mahsuni Şerife ait olan şarkının düzenlemesi Faruk Sabancı'ya ait. Eserin duygusunu derinleştiren bağlama partisyonları Ali Yılmaz tarafından çalınırken, mix ve mastering sürecinde Utku Ünsal yer aldı.Faruk Sabancı ve Mela Bedel