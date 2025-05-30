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        Haberler Müzik Faruk Sabancı'dan 'Darıldım'a yeni yorum

        Faruk Sabancı'dan 'Darıldım'a yeni yorum

        DJ Faruk Sabancı, Türk halk müziğinin efsanevi ozanı Âşık Mahzuni Şerif'in ölümsüz eseri 'Darıldım'ı yepyeni bir prodüksiyonla yeniden yorumladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 14:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 14:54
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        'Darıldım'a yeni yorum
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        Faruk Sabancı, Türk halk müziğinin efsanevi ozanı Âşık Mahzuni Şerif’in ölümsüz eseri 'Darıldım'ı yepyeni bir prodüksiyonla yeniden yorumladı.

        Mela Bedel'in vokaliyle yeniden hayat bulan, söz ve müziği Âşık Mahsuni Şerife ait olan şarkının düzenlemesi Faruk Sabancı'ya ait. Eserin duygusunu derinleştiren bağlama partisyonları Ali Yılmaz tarafından çalınırken, mix ve mastering sürecinde Utku Ünsal yer aldı.

        Faruk Sabancı ve Mela Bedel
        Faruk Sabancı ve Mela Bedel
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        #Faruk Sabancı
        #Darıldım
        #Aşık Mahsuni Şerif
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