Fas, Afrika Uluslar Kupası kadrosunu açıkladı: En Nesyri ve Amrabat'a milli davet!
Fenerbahçe'nin Faslı futbolcusu Youssef En Nesyri ve Sarı-Lacivertliler'in Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat, Fas'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.
Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek olan Fas, turnuvaya katılacak olan kadroyu açıkladı.
Fenerbahçe'nin forveti Youssef En-Nesyri açıklanan kadroda yer aldı. Golcü oyuncunun dışında Fenerbahçe'nin Real Betis'e kiraladığı Sofyan Amrabat da Fas kadrosuna çağırıldı.
Fas'ın kadrosunda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir El Kajoui (RS Berkane)
Savunma: Achraf Hakimi (PSG), Romain Saiss (Al Sadd), Nayef Aguerd (O. Marseille), Noussair Mazraoui (Manchester United)
Orta Saha: Sofyan Amrabat (Real Betis), Bilal El Khannouss (VfB Stuttgart), Azzedine Ounahi (Girona)
Forvetler: Brahim Diaz (Real Madrid), Youssef En-Nesyri (Fenerbahce), Ayoub El Kaabi (Olympiakos), Eliesse Ben Seghir (Bayer Leverkusen)
Fas Milli Takımı, AFCON turnuvasındaki ilk maçını Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nda Komorlar karşısında oynayacak.