Fas futbolunun mücevheri: Prens Moulay Abdellah

FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun deyimiyle "Fas'ı yansıtan gerçek bir mücevher" olan Prens Moulay Abdellah Stadyumu, akıllı stadyum konseptinin en önemli örnekleri arasında bulunuyor.

Resmi olarak kapılarını 5 Eylül Cuma günü oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemelerinde Fas'ın Nijer'i 5-0 mağlup ettiği karşılaşmada açan Prens Moulay Abdellah Stadı, 68.500 kişilik kapasitesiyle ülkenin en büyük statları arasında bulunuyor.

Temmuz ayında başkent Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadyumu'nu ziyaret eden Infantino, yeni yapılan stadın dünya futbolunun incisi olduğunu söylerken, bunun tek bir maçın ötesinde bir öneme sahip olduğunu belirtmişti.

Bu stadın Fas'ı küresel oyunun elitleri arasına soktuğunu aktaran FIFA Başkanı, "Günümüzde bir futbol stadyumu, sadece futbol oynanan bir yerden çok daha fazlasıdır. Bir ülkenin sembolü ve insanları birleştiren bir yerdir. Bu stadyum ise, geleceğe uzanan ve dünyayı birleştirmek için futbolu seçen modern Fas'ı yansıtan gerçek bir mücevherdir." ifadelerini kullanmıştı.

REKLAM

1980 yılında başlayan inşa çalışmaları 1983'de tamamlanan stadyum, 2023 yılında tamamen yıkıldı ve yaklaşık 2 yıl gibi kısa bir sürede yeniden yapıldı.