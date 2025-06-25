Fas telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Fas'da hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Atlas Okyanusu ve Akdeniz’in buluştuğu noktada yer alan Fas, tarihi boyunca farklı uygarlıkların kesişim noktası olmuş ve günümüzde hem Afrika hem de Avrupa ile güçlü ilişkiler kuran stratejik bir ülke haline gelmiştir. Fas’ın büyüyen ekonomisi, gelişen turizm sektörü ve artan uluslararası yatırımlarıyla birlikte bazı teknik bilgiler giderek daha çok önem kazanmaktadır. Fas telefon kodu, para birimi, plaka kodu ve alan adı uzantısı, ülkenin uluslararası sistemde tanımlanmasında kullanılan başlıca araçlar arasında yer alır. İster bir iş seyahati, ister turistik gezi, ister ticari bir ortaklık kurmak olsun; bu teknik bilgiler birçok alanda karşımıza çıkar. Finansal işlemlerden resmi yazışmalara, uluslararası nakliyeden dijital platformlara kadar pek çok işlem bu kodlar sayesinde kolaylaşır.

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FAS TELEFON KODU NEDİR?

Fas telefon kodu +212’dir. Ülkeye uluslararası telefon görüşmesi yapmak isteyen herkesin numaranın başına bu kodu eklemesi gerekir. Örneğin Türkiye’den Fas’a yapılacak bir aramada +212 tuşlanır, ardından şehir kodu ve telefon numarası çevrilir.

Telefon koduyla ilgili detaylar:

+212 kodu sadece Fas’a aittir.

Sabit hat ve mobil hatlarda aktif olarak kullanılır.

Ülkedeki başlıca mobil operatörler Maroc Telecom, Orange Maroc ve Inwi’dir.

Kapsama alanı hem şehir merkezlerinde hem kırsal bölgelerde oldukça geniştir.

Mobil internet ve VoIP üzerinden yapılan aramalar da giderek yaygınlaşmaktadır.

Fas, telekomünikasyon altyapısını her yıl daha da geliştiriyor. 4G ve 5G yatırımlarıyla birlikte hem bireysel hem de kurumsal kullanıcılar için hızlı ve kesintisiz iletişim olanakları sunuluyor. Dijitalleşme stratejisinin önemli bir parçası olarak internet altyapısı da büyük ölçüde güçlendiriliyor.

REKLAM FAS PARA BİRİMİ NEDİR? Fas’ın resmi para birimi Fas Dirhemi’dir ve uluslararası kodu MAD şeklinde ifade edilir. Dirhem, ülkenin ekonomik bağımsızlığını simgeleyen önemli finansal araçlardan biridir. Para birimiyle ilgili detaylar: 1 Dirhem = 100 santim olarak hesaplanır.

Banknotlar: 20, 50, 100 ve 200 Dirhem.

Madeni paralar: 1, 2, 5 ve 10 Dirhem ile 10, 20 ve 50 santim.

Fas Merkez Bankası (Bank Al-Maghrib) para politikasını yönetir. Fas ekonomisinde nakit kullanımı oldukça yaygındır. Bununla birlikte özellikle büyük şehirlerde kredi kartları, temassız ödeme sistemleri ve mobil cüzdanlar da giderek artmaktadır. Turistik bölgelerde döviz bozdurma işlemleri kolayca yapılabilirken, büyük alışveriş merkezlerinde de çeşitli elektronik ödeme sistemleri kullanılmaktadır. FAS PLAKA KODU NEDİR? Fas plaka kodu uluslararası taşıtlarda "MA" olarak gösterilir. Ülke içinde ise farklı bir plaka sistemi uygulanmaktadır. REKLAM Plaka sistemine dair detaylar: Standart plakalar siyah zemin üzerine beyaz yazılıdır.

Plaka üzerinde bölge kodları ve tescil numaraları bulunur.

Özel, ticari ve devlet araçları için farklı renk ve formatlarda plaka sistemleri kullanılır.

Plakaların sol kısmında Fas bayrağı ve "MA" kodu yer alabilir.

Araç tescil işlemleri Kraliyet Polis Teşkilatı ve ilgili devlet kurumları tarafından yürütülür. Fas’ta plaka sisteminin iyi organize edilmiş olması hem trafik düzeni hem de güvenlik açısından büyük kolaylık sağlar. Araçların kayıt ve denetim süreçleri merkezi sistemler üzerinden kontrol edilir ve otomasyon sistemleri ile entegre biçimde yönetilir. FAS ALAN ADI UZANTISI NEDİR? Fas’ın alan adı uzantısı ".ma" şeklindedir. Bu ülke kodu üst seviye alan adı (ccTLD), Fas merkezli kurumlar, firmalar ve bireyler tarafından kullanılır.