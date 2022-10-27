Bankalar arası para göndermeye yarayan EFT ve havalenin dışında başka bir seçenek daha var; fast uygulaması. Bu uygulama sayesinde para karşı tarafa anında yollanabiliyor. Peki, fast özelliği ile para nasıl gönderilir? İşte, detaylar...

FAST ÖZELLİĞİ İLE PARA NASIL GÖNDERİLİR? Fast özelliğini kullanmak için ayrıca bir uygulama edinmenize gerek yok. Bunun için kullandığıız bankanın mobil uygulamasına sahip olmanız yeterli. İnternet şubesine giriş yaptıktan sonra Para Transferleri > Başka Hesaba Havale/EFT adımları izlenerek FAST işlemi gerçekleştirilebilir. İşle sırasında; IBAN, alıcı adı soyadı doğru ve tam olarak yazılmalıdır. Aksi halde işlem karşı banka tarafından reddedilir. Fast özelliğinin limiti günlük 5 bin TL olarak belirlenmiştir.