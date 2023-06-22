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Haberler Yaşam Fasulye Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Fasulye Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Fasulye ne zaman ve nasıl ekilir? Fasulye ekimi hangi ayda olur?

Fasulye, mutfaklarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Üstelik yetiştirmesi de kolay bir sebze türüdür. Fasulyenin ekiminden hasadına kadar geçen süreç, doğru bilgi ve yöntemlerle kolayca yönetilebilir. İşte fasulye yetiştirmenin püf noktaları!

Fasulye Ne Zaman ve Nasıl Ekilir? Fasulye Ekimi Hangi Ayda Olur?
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Ev bahçelerinde yetiştirmeye en uygun bitkilerden biri olan fasulye, hem yetiştirilmesi kolay, hem de verimli ve besleyici bir sebze türüdür. Ancak fasulye yetiştirmek için hangi dönemlerin en uygun olduğunu, nasıl ekildiğini, sulama ihtiyaçlarını ve genel bakım koşullarını bilmek gereklidir. İşte fasulye yetiştiriciliği ile ilgili merak edilenler!

Fasulye Nasıl Bir Bitkidir?

Fasulye, baklagiller familyasına ait bir bitki türüdür. Farklı çeşitlerde olabilen fasulye, tırmanıcı ya da çalı formunda olabilir. Yüksek lif ve protein içeriği ile bilinen fasulye, A, C ve K vitaminleri ile zengindir. Ekimden hasada kadar geçen süreçte belirli aşamaları takip ederek verimli bir fasulye yetiştiriciliği yapabilirsiniz.

Fasulye Ne Zaman Ekilir?

Fasulyenin ekim zamanı, çeşidine ve yerel iklim koşullarına bağlıdır. Ancak genel olarak, fasulye ilkbaharın sonlarından yazın başlarına kadar ekilebilir. Fasulye don olaylarına karşı hassas bir bitki olduğu için son don tehlikesinin geçtiği dönemler ekim zamanı için tercih edilmelidir.

Fasulye Nasıl Ekilir?

Fasulye tam güneş alan yerlerde yüksek verime ulaşır. Günde en az 6 saat güneş alan bir yerde fasulye sağlıklı ve hızlı gelişir. Fasulye ekimi için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

  • İlk olarak fasulye tohumları bir gece önceden suda bekletilir. Bu işlem tohumların daha çabuk çimlenmesini sağlayacaktır.
  • Fasulye tohumları, sıra üzerine 10 cm aralıklarla ve 3-5 cm derinliğe ekilir.
  • Eğer birden fazla sırada ekim yapacaksanız, sıralar arası mesafe en az 40-50 cm olmalıdır.
  • Tohumların üzeri toprakla örtülür ve hafifçe sıkıştırılır.
  • Ekim işleminden sonra tohumlar, nemini kaybetmemesi için hafifçe sulanır.

Fasulye Ne Sıklıkla Sulanır?

Fasulye, suyu seven bir bitki türüdür. Bununla birlikte Fasulye çok su ister mi sorusu da fasulye yetiştirmek isteyenlerin merak ettiği bir sorudur. Fasulye toprağın sürekli nemli kalmasını ister. Bu nedenle, toprağın kurumasını beklemeden düzenli olarak sulama yapılmalıdır. Fazla sulama kök çürüklüğüne neden olabilir. Ayrıca sulama bitkinin sadece köklerine yapılmalıdır.

Fasulye Hangi Ayda Ekilir?

Fasulyenin en ideal ekim zamanı ilkbahar aylarıdır. Fasulye, don olaylarına karşı dayanıksız olduğu için genellikle son don tehlikesinin geçtiği Nisan ve Mayıs ayları arasında ekilir.

Fasulye Ekimi ve Sulaması Nasıl Olmalıdır?

Fasulye ekimi, belirli bir derinlik ve aralıklarla yapılmalıdır. Fasulye tohumları 3-5 cm derinliğe ve sıra üzerine 10 cm aralıklarla ekilmelidir. Birden fazla sıra ekim yapılıyorsa, sıralar arası mesafe en az 40-50 cm olmalıdır. Fasulyenin sulaması düzenli olarak yapılmalıdır. Toprağın nemini kaybetmesine izin vermeden sulama işlemi gerçekleştirilmelidir.

  • Toprak isteği: Fasulye, iyi drene olmuş, humuslu ve nemli toprakları sever. pH değeri 6.0 - 6.8 arasında olan topraklar, fasulye yetiştirmek için idealdir.
  • İklim isteği: Fasulye, ılıman ve nemli iklimleri sever. Fasulye, soğuk iklimlerde ya da don olaylarının fazla yaşandığı bölgelerde oldukça güç yetişir. Bu sebeple ekim zamanı, son don tehlikesinin geçtiği dönemler olmalıdır.
  • Su isteği: Fasulye yetiştiriciliğinde sulama hassas bir konudur. Bu sebeple toprağın suyunu kaybetmesine izin vermeden hep nemli kalması sağlanmalıdır.

Fasulye Ne Kadar Sürede Yetişir?

Fasulyenin yetişme süresi genellikle çeşidine bağlıdır. Ancak genel olarak, ekimden sonra 60-90 gün içinde hasat edilebilir hale gelir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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