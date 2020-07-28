Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Emin Çağlar'ın moderatörlüğünde Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati programında açıklamalar yaptı. Altaylı'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"BÖYLE GİDERSE SENEYE BEIN SPORTS İNDİRİM İSTER"

"beIN'in indirim istediğini daha önce söylemiştim. Ben bunları ne zaman söylesem TFF Başkanı Nihat Özdemir yalanlamıştı. Ama benim dediklerim doğru çıktı, onların ki yalan çıktı. Futbolun geldiği bugünkü noktada, pandemi sonrası yaşananlarda ben beIN'in indirim isteğini haksız görmüyorum. Ama sen dünyada pek çok ligin yayınını yapan bir platformsun. Bu sektörde her zaman kazanamazsın. Fransa'da lig tescil edildi ve orada parayı ödüyorsun. Ama burada sürekli indirim istiyorsun. Haksız değil ama yakışıksız. Sadece Türkiye çapında bir yayıncı olsa anlayacağım ama dünya çapında bir şirketsin. Bunu Türkiye Ligi'ne fatura etmek yakışıksız. Seneye beIN bir daha indirim ister. Çünkü Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe yine iddialı olmayacak. O yüzden futbol açısından işler iyi gitmiyor."

"BEN FARKLI ÇÖZÜMDEN YANAYIM"

"Ben başından beri farklı çözümden yanayım. Ya kendiniz yayınlayın, ya TRT yayınlasın ya da Turkcell-Vodafone ve Türk Telekom'un birlikte yayınlama durumu varmış. Turkcell'in bununla ilgili bir çalışması varmış. Olursa bu da bir formüldür. Bunun dışında duyulanlar Yıldırım Demirören'in Doğan Grubu'ndan satın aldığı bir platformun üzerinden bunu yapacağı. Ama mali konular düşünülünce zor gibi."

GALATASARAY

"RIDVAN'A, TANJU'YA VE HAGI'YE DE TEKLİF GÖTÜRSÜNLER!"

Galatasaray iyi bir hazırlık içerisinde kadro olarak. Beto'yu almışlar diye duydum. Caner'i almışlar, Gökhan Gönül'ü almışlar, Arda Turan geldi. Galatasaray, anladığım kadarıyla Başakşehir'in en yaşlı takımla şampiyon olmasını örnek alıyor. Gitsinler o zaman Rıdvan'a, Tanju'ya, Hagi'ye de teklif götürsünler! Allah akıl versin fikir versin. Galatasaray'da ise başkanın sağlık durumu konusu var. Seçim olacak mı belirsiz. Galatasaray minimum 2 sene başarıyı unutsun. Taraftarlar diğer branşlara yönelsin şimdiden. Sutopu takımını desteklesinler bu süreçte."

"TFF KÖTÜ, HAKEMLER KÖTÜ AMA TERİM DE KÖTÜ!"

"Fatih Terim'in yakın döneme baktığımızda başarısızlıklarda bahaneler ürettiğini ve 'Hata bende' derken başkalarını suçladığını hep görüyoruz. Galatasaray Muslera örneğinden yola çıkarsak tek kişiye bağlamak ne kadar doğru. Diagne nerede, Falcao nerede? Taraftar boşu boşuna mı Belhanda'ya 'Terim'in manevi oğlu' lakabını taktı. Tamam, TFF kötü, hakemler kötü. Ama sen de kötüsün. Sen hatta daha kötüsün. Sen lehine yapılan hatalarla kazandığın da oldu. O zaman onları da söyle. Galatasaray sezonun bir bölümünü çok iyi oynadı doğru. Şampiyonlar Ligi'ndeki rezaleti hatırlayın. Oralarda hakem mi yaktı. Rize maçına kadar kaybettiğin rezil puanlarda Muslera kaledeydi."

"TERİM, SPORTİF AŞ'YE; OKAN BURUK, KULÜBEYE"

Ben Galatasaray yöneticisi olsaydım, Okan Buruk'la direkt anlaşırdım şampiyonluk kutlamalarından sonra. Yeni bir şeyler yapmak lazım, yeni heyecanlar lazım. Başarı da rutinleşiyor. Bir işi çok uzatmanın da anlamı yok. Fatih Terim, Galatasaray'a çok büyük başarılar kazandırdı. Ben başkan ya da yönetici olsam, Terim'in Sportif AŞ'nin başına geçmesini teklif ederdim. Okan Buruk'u takımın başına getirirdim. Okan Buruk olmasa da başka birini. Ama Galatasaray'da bu yok. İyi niyeti olan ama tecrübesi olmayan bir başkan, ezbere bir anlayışla giden yönetim var. Ama her şey değişirken bu değişime kayıtsız kalırsan, hep aynı şeyleri yaparsan olmaz."

SELÇUK İNAN'IN FUTBOLU BIRAKMASI

"Selçuk İnan'ı severim ve ona söyleyeceğim şey şudur: Fatih Terim'in kulu olmasın. Dediklerini emir olarak kabul etmesin. Kimlik olsun, kişilik olsun. Gerekirse itiraz etsin, tartışsın. Kendisini ezdirmesin. Kul olanların sonunu gördük. Onun tarzı kendi kuşağında teknik direktörlük yapanlara daha yakın."

BEŞİKTAŞ'TA SERGEN YALÇIN'IN AÇIKLAMALARI

"Sergen Yalçın'ın maçtan sonra tüm açıklamaları doğru. Tek doğru konuşan o şu anda. Ondan sportif olarak daha iyi olmasını da bekliyorum. Çok büyük bir kapasiteye sahip."

TRABZONSPOR VE AVCI GÖRÜŞMELERİ

"Abdullah Avcı kararı ile bir adım geriye giderler. Avcı, Trabzonspor'un yaşadığı stresin altından kalkamayacak bir hoca olduğunu geçmiş yıllarda gösterdi. Trabzonspor'a yazık olur."

SEZONUN EN'LERİ

Bu sezonun takımı: Başakşehir

Teknik direktör: Okan Buruk

Yılın yöneticisi: Ahmet Ağaoğlu (Saha içi performansı),Berna Gözbaşı (Saha dışı)

En kötü takım: Galatasaray