- Fatih Bey bu haftaki sohbetimize maçlarla değil, aslında beklenen ama yine de şaşırtan bir istifa ile başlamak istiyorum. Fenerbahçe’de kötü gidişin sorumlusu olarak görülen Ersun Yanal istifa etti. Bu istifayı nasıl yorumluyorsunuz, yerine kim getirilmeli sizce?

- Bu istifa 20 yıl sonra da Fenerbahçe’nin genetik özelliklerini kaybetmediğini gösteriyor. Gençlerin hatırlamadığı bir geçmişte olaylar şöyle cereyan ederdi: Fenerbahçe, Galatasaray maçına sıkıntılı bir dönemde geldiyse Galatasaray’ı yener ve sıkıntılı dönemi sona erdirir tırmanışa geçerdi ya da sıkıntılı dönem sona ermese bile Galatasaray karşısında alınan galibiyet Fenerbahçe’de sorunların halı altına süpürülmesine neden olur, Fenerbahçe mutlu mesut yolun devam ederdi. Aksi bir durumda ise Fenerbahçe iyice karışır ve genelde Galatasaray yenilgisi Fenerbahçe’de teknik direktörün istifası bazen de yönetimin istifası ile sonuçlanacak bir süreci başlatırdı. Son yıllarda Fenerbahçe sahasında hep kazandığı için böyle istifalar görmedik. Tam aksine Galatasaray maçları ile kabustan çıktı Fenerbahçe. Bu kez mağlubiyet gelince eskisi gibi oldu. Halbuki Fenerbahçe, Galatasaray’ı 3-0 falan yenseydi sonraki maçını kaybetse de hiç sorun olmazdı.

"EROL BULUT OLMAZ DEMEM AMA ŞAMPİYONLUK GARANTİSİ VEREMEZ"

- Yerine kim gelmeli?

- Ondan önce şunu söylemek lazım. İlke, vizyon, misyon falan gibi iddialı lakırdılar ile gelen Koç yönetimi 1,5 senede 3. teknik direktörünü arıyor. Bu iş bir başlangıç değil. Taraftar baskısı ile aldığın ve aslında istemediğin hocayı yolladın. Peki şimdi gerçekten doğruyu mu yapacaksın yoksa yine taraftara boyun mu eğeceksin? Benim tavsiyem taraftara güvenmemektir. Taraftar örnekte de görüldüğü gibi anında satar. Takımı ya da kulübü değil. Yönetimi veya hocayı. Anında. Kimi almalı sorunun yanıtı kolay değil. Usa bir yönetim olsa tavsiyem başka olur, acemi yönetime başka. Fenerbahçe’de iyi niyetli ama acemi bir yönetim var. Güçlü ama acemi bir başkan. O zaman usta bir hoca lazım. Camiayı da yönetecek bir hoca. Bakın Galatasaray’da Fatih Terim hocadan öte bir şey. Camiayı yönetiyor bir anlamda. Taraftarı, dengeleri, kulüp içindeki dengeleri. Terim acemi iken usta yönetimlerle çalıştı. Şimdi o ustalaştı acemi yönetimleri taşıyor. Fenerbahçe de öyle yapabilir. Buna uygun isim var mı? Erol Bulut değil orası kesin. Erol Bulut olur. Olmaz demem. Ama önümüzdeki yıl şampiyon olma garantisi veremez Bulut. 5 yıllık bir anlaşma ile gelse belki 2 yıl şampiyon yapar ama hemen olmaz. İyi futbol oynatan hoca başka bir şeydir. Kulübü taşıyan hoca başka bir şeydir. İkisi bir araya gelirse kaymaklı ekmek kadayıfı olur. Ben olsam ilkeli ve sabırlı bir duruş sergilemeye çalışırım. Ya da Lucescu’yu alırım. Az para ile çok iş yapar. Gençlere şans verir.

- Trabzonspor yine rahat kazandı ve lider. Galatasaray ise aynı puanda. Nereye kadar bu böyle gider?

- Aynı puanda değiller. Trabzonspor’un maçı eksik ve oraya 3 puan yazmak lazım. Yani 3 puan önde. Sivas da aynı puanda. Bu hafta Trabzon son haftalardaki en kötü futbolunu oynadı bence ama yine de rahat ve farklı kazandı. Demek ki olmuş bir takım. Lig sonuna kadar böyle gider. Görünün o ki, en önemli maç şampiyonluk adaylarının kendi aralarında yapacağı maçlar olacak. Galatasaray kaderini eline aldı yine. Ve iyi oynamaya başladı.

"BEŞİKTAŞ İKİ TAKVİYE YAPSA ŞAMPİYONLUK ADAYI OLURMUŞ"

- Beşiktaş?

- Potada gibi ama zor tabii. Sergen çok iyi oynatıyor takımı. Tüm maçları tek kale oynuyor neredeyse ama skora yansıyan bir baskı olmuyor bu. Takım kalitesi üst düzey değil. İki takviye olsaymış şampiyonluk adayı olurmuş. Yazık Sergen’e.

- Hakemler için ne diyeceksiniz. Galatasaray’ın verilmeyen penaltısı falan!

- Serdar Ali Çelikler iyi söylemiş. Kardeşi Trabzonspor’un kalecisi olan adamı Galatasaray maçına hakem diye vermek hatadır diye. Ama ben yine de bu hafta hakemlerde büyük sorun görmedim. Hata her yerde var. İngiliz liginde ne hatalar yapılıyor. Galatasaray maçındaki verilmeyen penaltı da verilmeyebilir. Hatadır. Ama büyük bir hata değildir. Hakemlerin hatasına kızmam ben. Standart olsun hata standarda uyum olsun eyvallah. Hakem konuşmayalım bence. Bırakalım yönetsinler. Kötü gitmiyorlar ikinci yarıda.