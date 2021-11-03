İşte Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları 0:00 / 0:00

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Siyasetten alabildiğince uzak, güncelle olabildiğince yakın... Yaşamdan, sanattan, bilimden, hobilerden, spordan, hayatı güzelleştiren her şeyin konuşulduğu program 'Fatih Altaylı ile Bire Bir', bu gece saat 23.10'da Bloomberg HT'de ekrana gelecek.

Fatih Altaylı'nın bu haftaki konukları; sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, rapçi Ramiz Bayraktar, milli dalgıç Şahika Ercümen ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Eren Üçlertoprağı oluyor.

'Fatih Altaylı ile Bire Bir', her Çarşamba saat 23.10'da Bloomberg HT'de!