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        Haberler Gündem Medya Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma

        Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma

        Gazeteci Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:40
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        Fatih Altaylı ve İsmail Saymaz'a soruşturma
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        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçlar Soruşturma Bürosunca, gazeteci Fatih Altaylı'nın yazdığı "Enkazdan korkmayan mapustan korkmaz" başlıklı yazısı ve gazeteci İsmail Saymaz'ın katıldığı bir televizyon kanalında öne sürdüğü "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'ye MHP'li vekillerle ilgili bazı görüntüler izletti" sözlerine ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Saymaz'ın sözlerinin İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından doğru olmadığının teyit edildiği bilgisi aktarılırken, soruşturmanın iki şüpheli yönünden "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan başlatıldığı ifade edildi.

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