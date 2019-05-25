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Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü taşınacak

İstanbul Cağaloğlu'ndaki Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü için yeni bina yapılacak. Vatan Caddesi üzerindeki SGK binasının arkasına yapılacak olan ilçe emniyet binası için 19 Haziran 2019 tarihinde ihale düzenlenecek

Fatih ilçe emniyet müdürlüğü

Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, "Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası" yapımı için ihale açtı. Biri bodrum 5 katlı olacak yeni emniyet binasının yapımı için açılan ihale 19 Haziran'da yapılacak. Yaklaşık 5 bin metrekarelik Hazine'ye ait arsanın 870 metrekarelik kısmına oturacak olan yeni emniyet binasının toplam inşaat alını 3 bin 812 metrekare olacak.

 

İhale dosyasında yer alan bilgiye göre, söz konusu yeni emniyet binası, yer tesliminin ardından 8 ayda tamamlanacak. 20 Mayıs 2019 tarihinde onay verilen ihale teknik şartnamesine göre, yeni emniyet binasının kapı ve pencerelerinin kurşun geçirmez özelliği Avrupa standartlarında olacak.

 

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