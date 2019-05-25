Mehmet Demirkaya'nın haberine göre, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, "Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası" yapımı için ihale açtı. Biri bodrum 5 katlı olacak yeni emniyet binasının yapımı için açılan ihale 19 Haziran'da yapılacak. Yaklaşık 5 bin metrekarelik Hazine'ye ait arsanın 870 metrekarelik kısmına oturacak olan yeni emniyet binasının toplam inşaat alını 3 bin 812 metrekare olacak.

İhale dosyasında yer alan bilgiye göre, söz konusu yeni emniyet binası, yer tesliminin ardından 8 ayda tamamlanacak. 20 Mayıs 2019 tarihinde onay verilen ihale teknik şartnamesine göre, yeni emniyet binasının kapı ve pencerelerinin kurşun geçirmez özelliği Avrupa standartlarında olacak.