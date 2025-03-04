Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Köse'nin yürütücülüğündeki "MÖ 401-400 yılında Onbinler'in ve 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet'in Karadeniz'e varış güzergahlarının tespit edilerek modellendirilip coğrafi işaretle belirlenmesi" projesi, AB destekli COST Aksiyonu Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Programı-SEADDA kapsamında, KTÜ Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezinin katkısıyla hazırlanarak TÜBİTAK'a sunuldu.

TÜBİTAK'ın desteğiyle hayata geçirilen projede, 2 bin 400 yıl önce Pers Prensi Kyros'un iktidarı ele geçirmek için ağabeyi 2'nci Artakserkes ile yaptığı Kunaksa Savaşı'nda yardıma çağırdığı 10 bin paralı askerin kullandığı güzergah ile 1461 yılında Trabzon'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kara ordusunu yürüttüğü güzergahı tespit etmek isteyen bilim insanları çalıştı.

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Bu kapsamda Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt'taki savaş ile fetih rotaları, KTÜ, Trabzon Üniversitesi, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesinden akademisyenlerin yer aldığı ekibin çalışmasıyla 2 yılda tamamlandı.

Söz konusu çalışmayla belirlenen rotalar dijital olarak haritalandırıldı, bulunan envanter de harita üzerinde modellendirildi.

"8 KİŞİLİK EKİPLE BÖLGEYİ, LİTERATÜRÜ, İZLERI, SAHAYI TARADIK, HARİTALANDIRDIK"

Projenin yürütücüsü Prof. Dr. İsmail Köse, özellikle Doğu Anadolu'dan Trabzon Limanı'na ulaşan antik yolları çok uzun süredir araştırdıklarını söyledi.

Köse, bölgeyle alakalı iki önemli olay olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Fatih Sultan Mehmet'in 1461 yılı Ağustos ayında Trabzon'un fethi için kullandığı güzergah. Bu güzergahın Bayburt'tan yukarı kısmı ile Trabzon'a kadar olan kuzey kısmı bilinmiyor. Onbinler'in günümüzden yaklaşık 2 bin 400 yıl önce, milattan önce 400 yılında, 401 yılında Kunaksa'dan başlayan yürüyüşlerinde Hart'tan itibaren takip ettikleri güzergah literatürü var. Fatih Sultan Mehmet'in yoluyla alakalı literatür de var. Fakat saha çalışmalarıyla desteklenmiş, tam geçiş rotalarını belirleyen bilgiler mevcut değil."

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Güzergahın önemine işaret eden Köse, "Fatih Sultan Mehmet'in fethiyle alakalı menzilname de günümüze ulaşmış değil. Dolayısıyla da teyit de edemiyoruz. 2018 yılından itibaren projelendirerek çalışmak için girişimde bulunduk" dedi.