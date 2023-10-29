Fatih Karagümrük: 0 - Trabzonspor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor 0-0 berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fatih Karagümrük ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 0-0'lık beraberlik ile sonuçlandı.
Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı ilk maçta Alanyaspor'u mağlup eden Trabzonspor, Karagümrük karşısında da mağlup olmadı. Tecrübeli çalıştırıcı Avcı, iki maçta toplam 4 puan topladı.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor ligdeki puanını 16 yaparken, Fatih Karagümrük ise puanını 10'a yükseltti.
Trabzonspor, Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanına gidecek. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Onuachu'nun soldan ortasında Ceccherini'nin ters vuruşunda kaleci Emre Bilgin, topu son anda kale çizgisi üzerinde çeldi. Direk dibinde Visca'ya çarpan meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada Mendy'nin uzak mesafeden plase vuruşunda, meşin yuvarlak direkten döndü.
41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlandı.
İki takımın oyuncuları, sahaya "Şanlı Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.