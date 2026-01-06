Habertürk
Habertürk
        Fatih Karagümrük'e gençlik aşısı: 2.5 yıllık imza!

        Fatih Karagümrük'e gençlik aşısı: 2.5 yıllık imza!

        Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2026 - 20:33 Güncelleme: 06.01.2026 - 20:33
        Fatih Karagümrük'e gençlik aşısı!
        Süper Lig ekiplerinden Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

        Kırmızı-siyahlı ekipten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kulübümüz, 18 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusu Ahmed Traore ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Ahmed Traore’ye ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

