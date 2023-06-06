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Fatih Karagümrük - Kasımpaşa | CANLI YAYIN

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa ligin son haftasında karşı karşıya geliyor. Fatih Karagümrük bu maç öncesinde 48, Kasımpaşa ise 43 puanda bulunuyor

Fatih Karagümrük - Kasımpaşa | CANLI YAYIN
HABERTURK.COM / Ajanslar

Fatih Karagümrük ile Kasımpaşa sezonun son haftasında karşı karşıya geliyor. Süper Lig'deki yerlerini garantileyen iki takım Haliç Derbisi'nden galibiyetle ayrılmak istiyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - KASIMPAŞA

SAAT: 17.00
HAKEM: Burak Şeker
STAT: Nef Stadı
YAYIN: beIN SPORTS 2

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Biraschi, Dresevic, Lobjanidze, Diagne, Kerim Frei, Levent Mercan, Odzoev, Shukurov, Bertolacci, Rayan Baniya
YEDEKLER: Muzaffer, Bruno, Salih, Nicholas, Ljajic, Feghouli, Adnan, Samed, Darri, Kazım
TEKNİK DİREKTÖR: Alpaslan Erdem

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Fabiano, Donk, Yasin, Ben Ouannes Mortadha, Malsa, Aytaç, Eysseric, Fall, Mounir, Bahoken
YEDEKLER: Erdem, Ramazan, Taylan, Tunay, Ahmet, Ali, Hadergjonaj
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş

FATİH KARAGÜMRÜK'TE PIRLO İLE YOLLAR AYRILDI

İtalyan Andrea Pirlo ile yollarını ayıran ve takımı yardımcı antrenör Alparslan Erdem'e emanet eden VavaCars Fatih Karagümrük iki maçta bir galibiyet, bir beraberlik aldı. Kırmızı-Siyahlılar, Erdem ile sezonu galibiyetle tamamlamayı hedefliyor. 3 maçlık galibiyet serisi Beşiktaş yenilgisiyle sona eren Kasımpaşa da gala gecesi niteliği taşıyan maçta 3 puanla kapanış yapmayı planlıyor.

KASIMPAŞA, ÖZDEŞ İLE YÜKSELİŞE GEÇTİ

Kemal Özdeş'in göreve gelmesinin ardından 9 lig maçına çıkan Kasımpaşa, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alırken, tehlikeli bölgeden de uzaklaştı. 35 lig maçında 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 16 yenilgi alan lacivert-beyazlı takım, topladığı 43 puanla 10. sırada yer alıyor. Kasımpaşa da derbide elde edeceği 3 puan ile sezonu mutlu noktalamak istiyor.

MAÇA RAKAMLARLA BAKIŞ

Kasımpaşa ile oynadığı son üç Süper Lig maçından 7 puan çıkaran Fatih Karagümrük (2G 1B), daha önceki sekiz karşılaşmada topladığı puanı geride bıraktı (6; 1G 3B 4M).

Süper Lig tarihinde Fatih Karagümrük'e konuk olduğu ilk maçı 2-1 kazanan Kasımpaşa (Eylül 1959), daha sonraki dört ziyaretinde sırasıyla birer beraberlik ve mağlubiyet aldı (2B 2M).

Bu sezon İstanbul takımlarını konuk ettiği altı Süper Lig maçının sadece birini kazanan (2B 3M) ve bu galibiyeti son karşılaşmada Ümraniyespor'u yenerek alan Fatih Karagümrük, İstanbullu rakiplerine karşı üst üste iki mücadeleden de 3 puanla ayrıldığı son seriyi Ocak-Nisan 1962 arasında yaşadı (vs Kasımpaşa & Yeşildirek).

İstanbul takımlarına bu sezon konuk olduğu altı Süper Lig maçının beşini kaybeden Kasımpaşa (1G), lig tarihinde bu deplasmanda daha fazla mağlubiyeti sadece 1962/63'te yaşadı (1G 3B 6M).

Evinde oynadığı son Süper Lig maçında Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, bu sezon iç sahada üst üste iki galibiyet alamadı.

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