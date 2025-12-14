Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kocaelispor Fatih Karagümrük - Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük - Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi 65'te Fofana'nın golüyle öne geçerken, Kocaelispor bu gole 90+3'te Bruno Petkovic ile yanıt verdi. Karagümrük'ün Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Körfez ekibi ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

        Giriş: 14.12.2025 - 19:08 Güncelleme: 14.12.2025 - 19:55
        Kocaelispor 90+3'te puanı kurtardı!
        Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

        İlk yarısı golsüz sona eren maçta gol perdesini Fatih Karagümrük açtı. Datro Fofana 65. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

        Kocaelispor'da Bruno Petkovic 90+3'te attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımını mağlup olmaktan kurtardı.

        Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan son sıradaki Fatih Karagümrük puanını 9'a yükseltti.

        Ligde 5 maçtır kaybetmeyen 8. sıradaki Kocaelispor ise puanını 20 yaptı.

        Stat: Atatürk Olimpiyat

        Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp

        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana

        Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic)

        Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 90+3 Petkovic (Kocaelispor)

        Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

