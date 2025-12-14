Fatih Karagümrük - Kocaelispor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi 65'te Fofana'nın golüyle öne geçerken, Kocaelispor bu gole 90+3'te Bruno Petkovic ile yanıt verdi. Karagümrük'ün Süper Lig'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı. Körfez ekibi ise yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.
Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta gol perdesini Fatih Karagümrük açtı. Datro Fofana 65. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.
Kocaelispor'da Bruno Petkovic 90+3'te attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve takımını mağlup olmaktan kurtardı.
Ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan son sıradaki Fatih Karagümrük puanını 9'a yükseltti.
Ligde 5 maçtır kaybetmeyen 8. sıradaki Kocaelispor ise puanını 20 yaptı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Çağdaş Altay, Candaş Elbil, Ali Can Alp
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Atakan Çankaya, Balkovec, Çağtay Kurukalıp, Johnson (Dk. 79 Barış Kalaycı), Kranevitter (Dk. 90 Buğra Kalpaklı), Doh, Serginho, Berkay Özcan (Dk. 87 Anıl Yiğit Çınar), Fofana
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh (Dk. 68 Rivas), Smolcic, Haidara, Show (Dk. 72 Churlinov), Keita (Dk. 85 Furkan Gedik), Agyei, Linetty, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun (Dk. 68 Petkovic)
Goller: Dk. 65 Fofana (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Dk. 90+3 Petkovic (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Balogh, Dk. 35 Show (Kocaelispor), Dk. 50 Serginho, Dk. 75 Johnson (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)