        Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic dönemi! - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük'te Aleksandar Stanojevic dönemi!

        Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevine Aleksandar Stanojevic getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2025 - 17:19 Güncelleme: 29.12.2025 - 17:19
        Süper Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

        İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

        "Kulübümüz, Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic ile sözleşme imzaladı.

        İmza törenine Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Spor Kulübü Asbaşkanı Ferhat Ferhangil ve Mısırlı CEO’su Murat Eren Taşçı katıldı.

        Kariyerinde önemli başarılar elde eden Aleksandar Stanojevic, ülkesinde Partizan ile 2 Lig, 1 Kupa şampiyonluğu yaşadı. Avrupa ve Asya Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele eden deneyimli teknik adam, bir dönem ülkemizde de görev yaptı.

        Aleksandar Stanojevic’e ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz."

