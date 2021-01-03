Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Fatih Karagümrük'e konuk oluyor.

FATİH KARAGÜMRÜK - TRABZONSPOR

STAT: Vodafone Park

SAAT: 16:00

HAKEM: Ali Palabıyık

YAYIN: BeIN Sports 1

FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano, Ramazan, Roco, Fatih, Balkovec, Biglia, Koray, Ndiaye, Jimmy, Alparslan, Sobiech

TEKNİK DİREKTÖR: Atılay Canel

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan Asan, Hosseini, Edgar Ie, Marlon, Abdulkadir Parmak, Flavio, Lewis Baker, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

MAÇTAN NOTLAR

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç saha yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı. Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 21 puan topladı. Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde 20 puanla 9. sırada bulunuyor.