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Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük'ün Faslı savunma oyuncusu Medhi Benatia, futbolu bıraktı.

Fatih Karagümrüklü Medhi Benatia futbolu bıraktı

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiç bir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz." denildi.

Sezon başında kadroya katılan 34 yaşındaki stoper, Fatih Karagümrük'te 6 lig maçında forma giydi.

Fas Milli Takımı'nın formasını 58 karşılaşmada terleten Benatia, kariyerinde Roma, Bayern Münih, Juventus ve Udinese gibi önemli Avrupa takımlarında top koşturdu.

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