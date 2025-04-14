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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fatih Kulaksız: Çok zor bir fikstüre giriyoruz, elimizden geleni yapacağız - Futbol Haberleri

        Fatih Kulaksız: Çok zor bir fikstüre giriyoruz, elimizden geleni yapacağız

        Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, ligde bulundukları sıralamadan memnun olduklarını söyleyerek, "Çok zor bir fikstüre giriyoruz, elimizden geleni yapacağız" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 23:56 Güncelleme: 14.04.2025 - 23:56
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        "Çok zor bir fikstüre giriyoruz"
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        Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son iç saha maçında burada Başakşehir'e mağlup olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Kulaksız, "Bizim durduğumuz yer aynı yer. Puan kayıpları veya galibiyetlerden sonrada oyuncularımızla gurur duyduğumuzu, teknik ekibe teşekkür ettiğimizi ifade ediyorum. Bence çok önemli bir başarılı elde ettik. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Net bir skor, gurur duyuyoruz. Adana Demirspor'un durumu zor. Transfer yasakları var. Genç oyuncularla mücadelede ediyorlar. Zor durumdalar. Adana Demirspor büyük bir camia. Ben bir futbol adamı olarak tekrar eski günlerine dönmelerini temenni ediyorum. Yeniden Adana şehrinin gurur duyacağı bir takım olurlar. Onlara da başarılar diliyorum. Yolları açık olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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        "ÇOK ZOR BİR FİKSTÜRE GİRİYORUZ, ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

        Avrupa hedefi doğrultusunda ligin geri kalanıyla ilgili düşüncelerini aktaran Kulaksız, "Bugün 3. sırada bulunan Samsunspor ile farkı 1 puana indirdik. Geçtiğimiz hafta 5. olmakta çok değerli diyorduk. Şimdi 3. olmak içinde bir umut doğdu. Çok zor bir fikstüre giriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lig bittiğinde puan durumuna bakıp, karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

        "BERKE İÇİN SADECE NEWCASTLE DEĞİL, LIVERPOOL SCOUT EKİBİ DE BURDAYDI"

        Milli kaleci Berke Özer'i Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın yanında Liverpool scoutlarının tribünde takip ettiğini belirten Kulaksız, "Bizim gibi Anadolu kulüpleri için gelirler çok az. Giderin ortalama yarısını bile karşılayamıyorsun. Dolasıyla kulüplerin ayakta kalabilmesi için oyuncu satışı çok olası bir durum. Bu yapmak zorundayız. Sadece biz değil, diğer kulüpler de aynı şekilde. Devre arasında Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a verdik. Şimdi Berke Özer, potansiyeli olan bir oyuncu. Bugün oyuna giren Hamza Akman, Hüseyin Maldar onlarda genç, yeni yetişen oyuncular. Berke'ye bir ilgi var. Sadece Newcastle United değil, Liverpool'un da scout ekibi buradaydı. Ama elimize gelen bir talep yok. O kulüplerden bize yazı geliyor, biz onların biletlerini yüklüyoruz ve gelip izliyorlar. Eğer sonrasında bir teklif gelirse, birinci ağızdan en doğru bilgiyi veririz" şeklinde konuştu.

        "BİZ OLDUĞUMUZ DURUMDAN MEMNUNUZ"

        Olası takımdan oyuncuların satışı sonrası transfer listenin ne durumda olduğunun sorulması üzerine konuşan Kulaksız, "Bizim 8 kişilik bir scout ekibimiz var. Her mevkiye çalışıyorlar. Biz transfer döneminde neye ihtiyaç duyarsak teknik heyet ile onun üzerinde çalışıyoruz. Eyüpspor'un bu noktada Süper Lig'de ilk senesi olmasına rağmen teknik anlamda bir planı ve vizyonu var. Bizde bunu çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha ileri taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Biz olduğumuz durumdan memnunuz" diye konuştu.

        "RİZE MAÇINDAN 3 PUANI ALIP TAKIMI EN İYİ YERE TAŞIMAK İSTİYORUZ"

        Gelecek hafta deplasmanda Rizespor ile oynayacakları maçı değerlendiren Kulaksız, "Rize benim memleketim. Ben daha önce Rizespor'un paf takımında da oynadım. Benim için duygusal bir maç olacak. Biz Rize'yi burada en güzel şekilde karşıladık. Eminim onlarda bizi en güzel şekilde karşılayacaktır. Orası da bizim kendi takımımız gibi, öyle görüyoruz. Biz Eyüpspor olarak her zaman her şekilde oynayıp, 3 puanı alıp takımı en iyi yere taşımak istiyoruz" diye sözlerini noktaladı.

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