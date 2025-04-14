Fatih Kulaksız: Çok zor bir fikstüre giriyoruz, elimizden geleni yapacağız

Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Son iç saha maçında burada Başakşehir'e mağlup olduklarını hatırlatarak sözlerine başlayan Kulaksız, "Bizim durduğumuz yer aynı yer. Puan kayıpları veya galibiyetlerden sonrada oyuncularımızla gurur duyduğumuzu, teknik ekibe teşekkür ettiğimizi ifade ediyorum. Bence çok önemli bir başarılı elde ettik. Tekrar tekrar aynı şeyleri söylemeye gerek yok. Net bir skor, gurur duyuyoruz. Adana Demirspor'un durumu zor. Transfer yasakları var. Genç oyuncularla mücadelede ediyorlar. Zor durumdalar. Adana Demirspor büyük bir camia. Ben bir futbol adamı olarak tekrar eski günlerine dönmelerini temenni ediyorum. Yeniden Adana şehrinin gurur duyacağı bir takım olurlar. Onlara da başarılar diliyorum. Yolları açık olsun" değerlendirmesinde bulundu.

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"ÇOK ZOR BİR FİKSTÜRE GİRİYORUZ, ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Avrupa hedefi doğrultusunda ligin geri kalanıyla ilgili düşüncelerini aktaran Kulaksız, "Bugün 3. sırada bulunan Samsunspor ile farkı 1 puana indirdik. Geçtiğimiz hafta 5. olmakta çok değerli diyorduk. Şimdi 3. olmak içinde bir umut doğdu. Çok zor bir fikstüre giriyoruz. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lig bittiğinde puan durumuna bakıp, karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.