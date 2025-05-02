Turan, fethin ardından İstanbul’da kılınan ilk cuma namazına ev sahipliği yapan bu mescidin yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bu topraklarda kurulan yeni medeniyetin sembol yapılarından biri olduğunu ifade etti. Turan, "Uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş ve zamanla harap hale gelen yapının özgün kimliği korunarak yeniden ihyası için büyük bir hassasiyetle çalıştık" diye konuştu.