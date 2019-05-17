Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Fatih Öztürk'ten Galatasaray ve transfer açıklaması

Akhisarspor'un başarılı kalecisi Fatih Öztürk, Galatasaray'a transfer olacağı dedikodularıyla ilgili konuştu. Öztürk, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadıkları final maçını da değerlendirdi

Fatih Öztürk

Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşen Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'ün adı Galatasaray'la anılıyor. Başarılı kaleci, Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'e konuyla ilgili, "Galatasaray’la adımın anılması mutluluk verici... Sezon sonu Akhisar’la kontratım bitiyor. Her şeyin hayırlısı diyelim" açıklamasını yaptı.

Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynadıkları maçı da değerlendiren Öztürk, "Kupa törenine çıkmama nedenimiz Galatasaray’a karşı bir şey değil. Federasyona ve hakemlere karşı sezon boyunca yapılanlardan dolayı tepki göstermek için çıkmadık. Koridorda bekledik ve tebrik ettik zaten onları... Hatta Fatih hoca da ‘Size yakışan da buydu’ dedi" diye konuştu.

Fatih Öztürk, son olarak ligden düşmelerini,  "Süper Kupa, Süper Lig, Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçlarına çıktık. Eylül’den Aralık ayına kadar bu takım toplam 25 maç oynadı. 1 tane Seleznyov’la 2 tane stoperle o yola çıkamazsınız" sözleriyle yorumladı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Galatasaray'da UEFA Kupası coşkusu
FUTBOLGalatasaray'da UEFA Kupası coşkusu
Beşiktaş'tan son dakika transfer haberleri (bjk haberleri)
FUTBOLBeşiktaş'a gençlik iksiri! 5 isim yolda
Fatih Terim'in Başakşehir maçı kararı!
FUTBOLTerim'in şampiyonluk maçı kararı!
Beşiktaş, 2 eksikle Trabzon'a gidiyor
FUTBOLBeşiktaş, 2 eksikle Trabzon'a gidiyor
Fenerbahçe gol pozisyonu kaçırmada ikinci sırada
FUTBOLFenerbahçe'yi yakan istatistik!
Şampiyonluk, Galatasaray'ın kasasını dolduracak
FUTBOLŞampiyonluk gelirse kasa dolacak!
Son 25 yılın en iyi 101 futbolcusu seçildi! İşte dev liste!
FUTBOLSon 25 yılın en iyileri açıklandı!
Juventus, Allegri ile yollarını ayırdı
FUTBOLJuventus'ta flaş ayrılık!
Beşiktaş, Trabzon’a gitti
FUTBOLKartal, Trabzon'a gitti
Denizlispor, Süper Lig'de "Yukatel Denizlispor" ismini kullanacak
FUTBOLDenizlispor'a yeni sponsor!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X