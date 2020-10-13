Türkiye'nin en çok tanınan haber sunucularından Fatih Portakal bir süre önce FOX TV'den istifa etmesiyle konuşulmuştu. Hangi kanala geçeceği merak edilen Fatih Portakal yeni kanalını duyurdu. Fatih Portakal hangi kanalda başlayacak? Fatih Portakal neden istifa etti?

FATİH PORTAKAL YOUTUBE'DA

Fatih Portakal Twitter'da paylaştığı videoyla bundan sonra YouTube'da yayın yapacağını duyurdu.

— fatih portakal (@fatihportakal) October 12, 2020

FATİH PORTAKAL NEDEN İSTİFA ETTİ

FOX TV'den ayrılışı üzerine konuşan Fatih Portakal, "Mutlu musun? Ben mutluluğu İzmir'de buldum. 25 yıllık tutmaydı bu. Bırakmam gerektiğini düşündüm. Böyle daha mutluyum. Şu an. Yeri doldurulmayacak insan yok.Temmuz başında kararı verdim. Çok nettim. Doğan abi inanmadı. Ayın 20'sinden sonra tekrar konuşalım dedi. Söyleyecek bir şeyim kalmadı. Son 3 yıldır liderdik. İki senedir. reytinglere bakmıyordum.Kendimi tekrar ediyordum. Bıktım yani. Rekabetsiz olmak rakipsiz olmak insanı boşluğa düşürüyor. Rakip arıyorsunuz kendinize yok. Size yetişemiyor. En yakın rakibinize fark atmışsınız." dedi.