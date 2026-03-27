Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "endometriozis" farkındalığı için sarıya büründü

Toplumda "çikolata kisti" olarak bilinen ve kadınların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen "endometriozis" ve "adenomyozis" ile ilgili mart ayında çeşitli farkındalık çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye Endometriozis ve Adenomyozis Derneği öncülüğünde yürütülen çalışmalar çerçevesinde, İstanbul'un simge yapılarından Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "endometriozis" farkındalığının simgesi olan sarı renkle aydınlatıldı.

Dernekten, "Endometriozis farkındalık ayı" kapsamında yapılan açıklamada, "endometriozis"in rahim iç tabakasına benzer dokunun, rahim dışında farklı bölgelerde büyümesiyle ortaya çıktığı, "adenomyozis"in ise bu dokunun rahmin kas tabakasına yerleşmesiyle geliştiği belirtildi.

Her iki hastalığın da şiddetli kasık ağrısı, aşırı kanama, kısırlık gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabildiği kaydedilen açıklamada, uzmanlara göre "endometriozis"in üreme çağındaki kadınların yaklaşık yüzde 10'unu etkilediği aktarıldı.

Açıklamada, endometriozis tanısının çoğu zaman 6 ila 10 yıl arasında gecikebildiği, bu gecikmenin başlıca nedenleri arasında ağrının normal kabul edilmesi, belirtilerin farklı hastalıklarla karıştırılması ve toplumdaki farkındalık eksikliğinin yer aldığı ifade edildi.

Geç tanının hastalığın ilerlemesine ve tedavi sürecinin daha karmaşık hale gelmesine neden olduğu vurgulanan açıklamada, hastalığın, bireylerin günlük yaşamını, iş performansını ve sosyal ilişkilerini doğrudan etkilediği, uzmanların kronik ağrı ve belirsizlik sürecinin hastalarda stres, anksiyete ve depresyon gibi psikolojik sorunlara yol açtığını belirttikleri kaydedildi.