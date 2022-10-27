Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği madalyon evine dönüyor 0:00 / 0:00

Christie's Müzayede Evi tarafından İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen “İslam ve Hint Dünyaları Sanatı, Oryantal Kilimler ile Halılar” müzayedesinde Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği bir madalyon açık arttırmaya çıkarıldı. İtalyan sanatçı Constanzo da Ferrara tarafından Napoli’de 1481’de dökülen madalyon 38 bin sterline (yaklaşık 821 bin Türk lirası) satıldı.

Ön yüzünde Fatih Sultan Mehmet’in portresinin bulunduğu madalyonun arka yüzeyinde ise hükümdarın at üstündeki bir çizimi bulunuyor. Madalyonun her iki yüzeyindeki Latince yazılar ise eserin en dikkat çekici özelliği olarak ortaya çıkıyor. Rönesans'ın en iyi portre madalyalarından biri olarak nitelendirilen madalyonun ön yüzünde, “Bizans İmparatoru Osmanoğlu Sultan Muhammed 1481”, arkasında ise “Asya ve Yunanistan’ın Hükümdarı Muhammed, seferde atlı portre” yazıları yer alıyor.

Fatih’in İtalya’dan sanatçı gönderilmesi talebi üzerine İstanbul'a gelen Ferrara’nın o dönemde Napoli Hükümdarı Ferrante'nin sarayında çalıştığı biliniyor. Müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, madalyonun ön yüzeyindeki portrenin hükümdar hayattayken resmedildiği tahmin ediliyor.

MADALYON EVİNE DÖNÜYOR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda dünyada sadece 4 adet bulunan madalyonun satın alındığını ve evine döndüğünü duyurdu.

FATİH'İN TEKLİFİ ÜZERİNE İSTANBUL'A GELMİŞTİ



Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Fatih Sultan Mehmet’in resmedildiği bir madalyonun öyküsünü kaleme aldığı yazıda şu ifadeleri kullanmıştı:

İstanbul’u fethetmesinin ardından Avrupa’ya ardarda seferler yaptığı senelerde İtalya’daki devletler ile temas kurarak yeni başkentine sanatçılar göndermelerini isteyen ve madalyonlara da merakı olduğu bilinen Fatih, başta o dönemin meşhur ressamı Gentile Bellini’yi getirterek meşhur portresini ve yine davet ettiği İtalyan hakkâklara da üzerinde üzerlerinde farklı portrelerinin bulunduğu madalyonlarını yaptırtmıştı.

Fatih’in talebi üzerine İstanbul’a gönderilen hakkâklardan biri de Napoli Kralı Ferrante’nin hizmetinde bulunan Constanza da Ferrara idi. Hükümdarın madalyonunu hazırlamak için 1464 ile 1467 yahut 1475 ile 1481 arasındaki bir dönemde İstanbul’a gelip Fatih’i bizzat görmüş ve madalyonun üzerinde kullanılacak portrenin çizimini yapmıştı.