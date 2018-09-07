Fatih, Sirkeci Büyük Postane Caddesi üzerinde aralarında bir alacak verecek nedeniyle husumet bulunan iki ayrı kokoreççi grubu kavgaya tutuştu.
SOKAK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
Habertürk Muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre, bıçak ve sopaların kullanıldığı büyük kavgada ortalık savaş alanına döndü. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hemen olaya müdalale etti. Hasmının boğazına bir bıçak darbesi vuran kokoreççi ikinci bıçak darbesi vurmaya hazırlanırken araya polis ekipleri girdi. Saldırgan kokoreççi etkisiz hale getirildi.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgada saldırgan kokoreççiyi gözaltına aldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ