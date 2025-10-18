Habertürk
        Fatih Tekke: 2-1'den sonra telaş yaptık - Trabzonspor Haberleri

        Fatih Tekke: 2-1'den sonra telaş yaptık

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Çaykur Rizespor maçının ardından yaptığı açıklamada, "2-1'den sonra bir telaş ve basit top kayıpları, rakibin geçiş yapmasını sağladı. Genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey" dedi.

        Giriş: 18.10.2025 - 21:21 Güncelleme: 18.10.2025 - 21:21
        "2-1'den sonra telaş yaptık"
        Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu.

        Her iki takım açısından oyuncu performanslarında dalgalanma olmasının doğal olduğunu ifade eden Tekke, "Oyunun ilk bölümü, özellikle ilk yarının ilk bölümü beklediğimizden çok daha olumluydu. 2-1 olana kadar oyunun her şeyinden memnunum. 2-1'den sonra bir telaş ve basit top kayıpları, rakibin geçiş yapmasını sağladı. Aslında oyunda gözüktüğü gibi böyle bir üstünlük falan söylemek mümkün değil. İkinci yarı bölüm bölüm hoşuma giden anlar var. Genel hatlarıyla böyle çok olumlu diyebileceğim bir maç değil ama sonuç olarak hepimizi mutlu eden bir şey" diye konuştu.

