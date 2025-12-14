Fatih Tekke: Hakemden memnun değilim!

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele 3-3 beraberlikle bitti. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

İşte Tekke'nin açıklamaları: "HAKEMDEN MEMNUN DEĞİLİM" “Belki de oynadığımız en iyi maçlardan... Yediğimiz gollerden 2 tanesi bariz hata. Hakemden memnun değilim. Uzatmalar en az 10, 12 dakika olması lazımdı. Rakibin kırmızı karttan sonra şansı kalmadı. Oyundan herkesin keyif aldığını düşünüyorum. Galip gelebilirdik. Bu tip maçlar çok tehlikeli maçlardır. Bu maçlarda 10-11'e oynamak zordur ama bu avantajı iyi kullandık. 4-3, 5-3'e gelebilirdi. Şimdi kupa maçı var. Çok yorulduk. Beklemediğimiz bir şeydi. Çok kritik maç. Her şeyiyle çok önemli bir maç. Çok coşkulu başladığımız oyunda istemediğimiz şeyleri yaşadık.”

"KONUŞULMASI GEREKEN POZİTİF ŞEYLER VAR" 48 yaşındaki çalıştırıcı, “Beşiktaş takımının oyun şablonu yerleşimleri var ama Cerny'nin çok gezgin oluşu, şutörlüğü konuştuğumuz şeyler. Kornerlerden endişeliydim. Anlarda değerlendirebilecek kaliteli oyuncular var. Beşiktaş'ın biraz daha doğal oynaması beklediğimiz anların oluşmasını düşünüyordum. Konuşulması gereken çok pozitif şeyler var. Tim'in bir sakatlığı oldu. Onuachu, Pina'nın yerine oynayanlar iyi oynadı. Biz bugün beklediğimin çok üstünde oynadık. Onuachu'suz, Pina'sız, Savic'in 11 başlamadığı maçta çok iyi oynadık. Oyuncularımı kutluyorum. Yarından itibaren senenin en zor periyodunu yaşayacağız. Christ'le Onuachu yok, milli takıma gidiyorlar. Eksik devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.