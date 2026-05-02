Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Teknik adamlık kariyerimde ilk kez kaos istedim!

        Fatih Tekke: Teknik adamlık kariyerimde ilk kez kaos istedim!

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, kırmızı karttan sonra teknik adamlık hayatında ilk kez kaos istediğini belirterek, bundan da 1 puan çıktığını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 23:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Kariyerimde ilk kez kaos istedim!"

        Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Trabzonspor, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, değerlendirmelerde bulundu. İlk yarıda hem oyun hem de bireysel performans anlamında beklenen seviyenin altında kaldıklarını belirten Tekke, ikinci yarıda ise takımın reaksiyon gösterdiğini söyledi.

        "10 KİŞİ KALDIK AMA POZİSYON VERMEDİK"

        Kırmızı kart sonrası takımının mücadele gücünden bahseden Tekke, "Kırmızı karttan sonra belki de teknik adamlık hayatımda ilk kez ‘kaos’ istedim. Bundan da 1 puan çıktı. Göztepe gibi dinamik bir takıma karşı 10 kişiyle neredeyse pozisyon vermedik diyebiliriz. Bu anlamda oyuncularımın ortaya koyduğu mücadele çok değerliydi. 1 puanı bardağın dolu tarafı olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "İKİNCİLİĞİ TAKİP EDİYORUZ, ÜÇÜNCÜLÜĞÜ GARANTİLEDİK"

        Lig hedeflerine de değinen Tekke, "İkinciliği takip ediyoruz ama üçüncülüğü garantiledik. Bu tablo bir taraftan çok olumlu. Bütün bu koşullarda bu kadronun yaptıkları çok değerli. Önümüzde Beşiktaş maçı ve yarı finalde Gençlerbirliği karşılaşması var. Eksiklerimiz var, zorlu bir süreçten geçiyoruz" diye konuştu.

        "YENİDEN YAPILANAN TAKIM UMUT VERDİ"

        Takımın geleceği adına önemli mesajlar veren Tekke, "Yeniden yapılanmaya giden bir kadronun insanlara umut vermesi, o umudu yeşertecek noktaya gelmesi çok önemliydi. Bunları iyi değerlendirip doğru adımlar atmamız gerekiyor. Futbol kamuoyuna birçok şey verdiğimizi düşünüyorum" dedi.

        "HAKEM KARARLARINDAN RAHATSIZIM"

        Hakem yönetimine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Tekke, doğrudan eleştiri yapmak istemediğini ancak yaşananlardan rahatsız olduğunu belirterek, "Bu tip kararları başka stadyumlarda veremiyorlar ama burada veriyorlar. Hakemleri yanlış yapmamaya yönlendirecek bir ambiyans olsa belki bu hatalar olmayacak. VAR niye var o zaman? Pina hakeme hareket yaptı deniyor. İzleyin başka yerde 50 tane var. Pina yok. Mustafa yok. Beşiktaş maçında ne oynayacağız. Sakin kal diyor 4. Hakem tabi sakın kalalım akşama uyuyamayan bizleriz" şeklinde konuştu.

        "ÜÇÜNCÜLÜĞÜ KABUL ETMİYORUM"

        Hedeflerinin her zaman daha yukarısı olduğunu vurgulayan Tekke, "Ben üçüncülüğü kabul ediyor muyum? Hayatımda ikinciliği bile kabul etmedim. Ben kazanmak istiyorum. Oyun böyle değil, hayat böyle değil. Gerçekleri söyleyince herkes bir şey söylüyor" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatıldı

        1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında İstanbul genelinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik kararıyla Kadıköy Meydanı araç trafiğine kapatılırken, bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polis ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren meydan ve çevresinde bariyerlerle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: VakıfBank-Eczacıbaşı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        Aslan Samsun'da takıldı!
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        "Maçlar oynanmadan şampiyonluk kazanılmıyor"
        Talisca ile umuda tutundu!
        Talisca ile umuda tutundu!
        Amedspor Süper Lig'de!
        Amedspor Süper Lig'de!
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        İran'dan Hürmüz Boğazı için 12 maddelik yönetim planı
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        "Yarının risklerini şimdiden azaltmaya çalışıyoruz"
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        Trump'tan abluka yorumu: Bir bakıma korsan gibiyiz
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        "Yeni bir anayasa zorunluluktur"
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        Beyaz Saray: İran ile düşmanlık sona erdi
        İsim krizi
        İsim krizi
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        Bakan Memişoğlu'ndan 'İlacım Nerede?' uygulaması açıklaması
        ABD'den dev silah satışı
        ABD'den dev silah satışı
        Trump'tan Küba mesajı
        Trump'tan Küba mesajı
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        "Trabzonspor’un yıllık 70 milyon euro açığı var""
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        İstanbul'da kaynana gelinini silahla öldürdü!
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Bülent Polat'ın köy hayatı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Yüzeyi mayısta da çözülmedi! Türkiye'nin Antarktika'sı
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi