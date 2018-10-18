Galatasaray Kulübü, Fatih Terim ile yeni sözleşmeye imza atıp 2021'e kadar İmparator'u görevde tutarken atılan imzanın öncesinde ise ilginç diyaloglar yaşandı... Vatan'ın haberine göre, deneyimli teknik adam ile daha önce kontrat konusunda konuşmayan başkan Mustafa Cengiz, önceki gün Terim'i telefonla aradı ve şu konuşma yaşandı:
Mustafa Cengiz'in "Hocam iyi günler, müsaitseniz yeni sözleşme için sizinle görüşmek istiyorum." sorusuna Terim: "Tabii ki başkanım. Stada geliyorum..." yanıtını verdi.
STATTA BULUŞTULAR
Bu sözlerin ardından Fatih Terim, Türk Telekom Stadı'nın yolunu tuttu. Başkan Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak ile buluşan deneyimli teknik adam şu soru ile karşılaştı...
Mustafa Cengiz, "Hocam görevde kaldığım süre içinde sizinle yola devam etmek istiyorum. 2021'e kadar anlaşma imzalamak isterim, sizin için de uygunsa." dedi. Terim ise "Ben de sizinle yola devam etmek isterim, imza atmaya hazırım." şeklinde konuştu.
İkilinin bu konuşması sonrasında el sıkışılırken deneyimli teknik adam da yeni kontrata imzasını atarak sözleşmesini 2021 yılının haziran ayına kadar uzattı.
BOŞ MUKAVELEYİ İMZALADI
Galatasaray Kulübü, önceki gün gerçekleşen imza töreni ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kulübümüze ve Türk futboluna tarihi başarılar kazandırmış olan kıymetli teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile 2018-2019 sezonunu akip eden iki sezon ve 3 yıl uzayma opsiyonlu olmak üzere yeni bir sözleşme imzalanmıştır.
Şirket Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin katıldığı ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen görüşmeler neticesinde teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim, meblağ hanesi boş mukaveleye imza atmış olup, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile yapılan değişikliğe istinaden meblağ bilahare Türk Lirası olarak belirlenecektir.
"HOCAM, EĞER SEÇİLİRSEM SEN DE KALIR MISIN?"
Anlaşmanın bir de gözden kaçan maddesi vardı... Sarı-kırmızılıların teknik patronu Fatih Terim, kontratını 2+3 yıl için imzalarken bunun nedeni de ortaya çıktı.
Türk Telekom Stadı'ndaki buluşmada prensip anlaşması sonrasında başkan Mustafa Cengiz, "Hocam eğer bir dönem daha seçilirsem yine sizinle çalışmak isterim. Uygunsa opsiyon da koyabiliriz" dedi.
Başkan Cengiz'in bu teklifini hemen kabul eden deneyimli teknik adam, 2021 Mayıs ayında devreye girecek olan opsiyonlu artı 3 yıla da imzayı atmaktan çekinmedi...
"YENİLİĞİ DE BİZ YAPALIM"
Terim'in sözleşmesinde ödemenin Türk Lirası cinsinden yapılması detayı da yeni dönemde bir ilk olarak kayıtlara geçti. Boş mukaveleye imza atan Terim, sonrasında ödeme konusunda TL konusunu gündeme getirerek "Bir ilk yapılacaksa onu da biz yapalım, yeniliği biz başlatalım. Ücretimi TL üzerinden belirleyin" dedi ve rakam telaffuz etmedi. Bunun ardından KAP'a yapılan açıklamada sözleşmenin Türk Lirası cinsinden yapıldığı ifadelerine yer verildi.
"10 YILLIK SÖZLEŞME YAPMAK İSTEMİŞTİM"
Hürriyet'e konuşan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, "Bu benim 2012 yılından beri hayalimdi. Rüyam gerçek oldu. Bunun için mutluyum. 2012 yılında 'Fatih Terim ile 10 yıllık sözleşme imzalayalım' demiştim. Fatih Terim ile uzun yıllar mukavele yapmayı hep istedim. Fatih Terim'in, Galatasaray'ın kurtuluşu adına Alex Ferguson gibi uzun yıllar çalışması gerekiyordu." diye konuştu.
Abdurrahim Albayrak, Manchester United'ın efsane menajeri Ferguson ile 2012 yılında çektirdikleri fotoğrafı anımsatarak şöyle konuştu: "2012 yılında Alex Ferguson ile Manchester United maçından sonra Fatih hocamla beraber oturmuştuk. Ferguson ile fotoğraf çektirdiğimiz o gün işte bu imzanın hayalini kurmuştum. İnşallah hocayla uzun yıllar çalışma fırsatı buluruz diye bekledim çünkü onunla beşinci yıldızı takacağımıza inanıyorum."
"BİZ GİTSEK DE O KALMALI"
"Bir hayalim, rüyam vardı. Gerçekleşiyor. Galatasaray'ın kurtuluşu Fatih Terim ile uzun yıllar çalışmaktır. Bunu daha önce de söylemiştim. Sürekli teknik adam değişiklikleri ve her gelen antrenörün 10 kişi gönderip 10 kişi getirmesiyle Galatasaray bir yere varamazdı. Galatasaray'ın başarısı için istikrar şart. Galatasaray'da, Florya'da biz bugün varız, yarın olmayabiliriz ama Fatih hoca her zaman var olmalı."
İMZA ATARKEN DİLE GETİRMİŞTİ
Geçen yıl Aralık ayında Galatasaray'da 4.kez teknik direktörlük koltuguna otururken, "Bir hayalim var" diye söze başlayan Terim, bu sezonki Şampiyonlar Ligi macerasına da, "Dünya kadar büyük hayalim var " sözüyle adım atmıştı. Kulübün vurguladığı, "Hayaller gerçekleşene kadar" ifadesi, tam da Fatih hocanın, Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk hedefini simgeliyor.
HEDEF ARTIK DAHA GÜÇLÜ KADROLAR
İmzalanan yeni sözleşmeyle birlikte, Terim ve ekibi işte bu hedef dogrultusunda çalışmalara devam edecek. Plan bir yandan altyapıdan yeni yetenekler çıkartıp Türk futboluna kazandırmak ve Galatasaray'ın yeni iskeletini oluşturmak, diğer taraftan da Avrupa'nın tecrübeli ve önemli yıldızlanı transfer ederek, Şampiyonlar Ligi için iddialı bir kadro kurmak.
UEFA'DAN TERİM'E KUTLAMA
UEFA, Almanya adresli Twitter hesabından Fatih Terim'in Galatasaray'la sözleşme imzalamasını duyurdu. Tecrübeli teknik adamın sarı-kırmızılı takımda 2000'de kazandığı UEFA Kupası, Süper Lig şampiyonluğu kupası ve Türkiye kupası fotoğraflarını paylaşan UEFA, mesajını ayrıca sözleşme dosyası ve imza emojileri ile süsledi.
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