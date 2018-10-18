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"BİZ GİTSEK DE O KALMALI"

"Bir hayalim, rüyam vardı. Gerçekleşiyor. Galatasaray'ın kurtuluşu Fatih Terim ile uzun yıllar çalışmaktır. Bunu daha önce de söylemiştim. Sürekli teknik adam değişiklikleri ve her gelen antrenörün 10 kişi gönderip 10 kişi getirmesiyle Galatasaray bir yere varamazdı. Galatasaray'ın başarısı için istikrar şart. Galatasaray'da, Florya'da biz bugün varız, yarın olmayabiliriz ama Fatih hoca her zaman var olmalı."