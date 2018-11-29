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UEFA Avrupa Ligi için mücadele edeceklerini beliren Fatih Terim, "Böyle skorlara ben de alışık değilim, bu kadar üst üste. Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Şimdi UEFA Avrupa Ligi sözü söyleme zamanı. İnşallah ona kalırız, o da kolay değil. Ümit ederim ki Avrupa Ligi'nde devam ederiz" açıklamasını yaptı.