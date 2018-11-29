Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında Lokomotiv Moskova'ya deplasmanda 2-0 yenilen Galatasaray, son maçlar öncesi gruptan çıkma şansını kaybetti. Yedek kulübesinde ise teknik direktör Fatih Terim sinirlerine hakim olamadı.
RZD Arena'dan oynanan mücadelenin 82. dakikasında Eren Derdiyok'un hatalı pası sonrası Moskova ekibi, tehlikeli bir atak geliştirdi. Pozisyonun sonunda Igor Denisov'un şutu kaleyi bulmadı.
Yedek kulübesinden pozisyonu izleyen Terim sinirlerine hakim olmakta oldukça zorlandı. Terim, ellerindeki eldivenleri çıkartıp yere fırlattı.
Ndiaye'nin savunmada yaptığı hatalar da pahalıya mal oldu, Fatih Terim çileden çıktı ve onu derhal oyundan alarak Selçuk İnan'ı sahaya sürdü.
Terim pozisyondan 5 dakika sonra hırsını alamayarak bu sefer su şişelerini yere fırlattı.
OCAK MESAJI!
Maç sonrası taraftarlara seslenen Terim şunları söyledi: "Galatasaraylılara ilerisi için bazı şeyler söylemek istiyorum. Bize hem ocakta hem de temmuzda müsaade edecekler. Onlar ne demek istediğimi biliyorlar."
"Biz her şeyin farkındayız, her şeyi görüyoruz. Elimizden geldiği kadar, kulübün gücü yettiği kadar ki, Allah'a şükür, ocakta yetecek. Ne istersek, o yüzdeye yakın bir oyun oynayan takım durumuna geleceğiz."
UEFA Avrupa Ligi için mücadele edeceklerini beliren Fatih Terim, "Böyle skorlara ben de alışık değilim, bu kadar üst üste. Herhangi bir bahane üretmeye gerek yok. Şimdi UEFA Avrupa Ligi sözü söyleme zamanı. İnşallah ona kalırız, o da kolay değil. Ümit ederim ki Avrupa Ligi'nde devam ederiz" açıklamasını yaptı.
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