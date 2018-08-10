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Fatih Terim'den 4 kesik!

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-19 sezonunun açılış maçında Ankaragücü'ne konuk oldu. TFF Süper Kupa'da Akhisarspor'a normal süresi 1-1 biten maçta penaltılar sonucunda kaybeden sarı-kırmızılılarda Fatih Terim, 4 isme kesik attı. Galatasaray'da Ankaragücü maçında Linnes, Belhanda, Feghouli ve Gomis maça yedek kulübesinde başladı

10 Ağustos 2018 Cuma, 23:24:32 | Güncelleme:

Son şampiyon Galatasaray, Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun açılış maçında 2311 gün sonra Süper Lig'e geri dönen Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda bu maç öncesinde beklenen bir 'sürpriz' yaşandı ve  Fatih Terim, Akhisarspor ile oynanan TFF Süper Kupa maçına göre kadroda 4 değişikliğe gitti.

Akhisarspor karşısında 120 dakikası 1-1 sona eren maçta penaltılarda kupayı kaybeden Galatasaray'da Fatih Terim maç sonrasında açıklamalarda bulunmuş ve bazı isimlerin 11'den kesik yiyeceğinin sinyallerini vermişti.

Deneyimli teknik adam, Akhisarspor maçında görev verdiği Martin Linnes, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis'i yedek kulübesinde oturttu.

Bu oyuncuların Mariano Filho, Sinan Gümüş, Henry Onyekuru ve Eren Derdiyok ilk 11'de görev yaptı.

FATİH TERİM NE DEMİŞTİ?

Fatih Terim, Akhisarspor maçı sonrasında oyuncularına göndermede bulunmuş ve konsantrasyon vurgusu yapmıştı. Tectübeli çalıştırıcı, "Kaybetsek de, kazansak da, ciddi şekilde kısa sürede yol almamız lazım. Bazı oyuncularımızın çok konsantre olamadığı ortada. Şunu unutmamamız gerekir. Ne kadar iyi ve yetenekli oyuncu olursan ol, atletik performans olarak üst seviyede olmanız lazım. Bazı oyuncuların fiziki eksikliği çok açık ortada. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya devam edip, lige iyi bir başlangıç için çalışacağız" şeklinde konuşmuştu.

Takımda acil olarak bazı mevkilere oyuncu takviyesi gerektiğini ancak UEFA cezası nedeniyle elleri ve kollarının bağlı olduğunu söyleyen Fatih Terim, "Sahada diri olmalıyız. Daha çok istemeliyiz. Gerek hücum oyununda, gerek defans oyununda. Daha bir arada olmayı becerebilmeliyiz. Geçen sene bir dönem bunların hepsini iyi yapabilen takımdık. Bu yıl şampiyonluktan sonra, hazırlık maçlarında iyi oynadığımız söylenemez. Her geçen gün daha iyi olacaktır. Konsantremizi sahanın içinde biraz daha yüksek seviyeye çıkarmamız lazım" demişti.

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