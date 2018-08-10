Ankaragücü - Galatasaray maçıyla futbolseverlerin 82 günlük hasreti sona eriyor! Türk Milli Takımı ve Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Lefter Küçükandonyadis'in adının verildiği 2018-2019 sezonu, 82 günlük aranın ardından Ankaragücü - Galatasaray maçıyla başlıyor. 19 Mayıs 2018'de Galatasaray'ın şampiyonluğuyla tamamlanan 2017-2018 sezonunun ardından ara verilen Süper Lig'de, 61. sezonun perdesi Ankara'da yapılacak MKE Ankaragücü-Galatasaray maçıyla açılıyor.

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ANKARAGÜCÜ - GALATASARAY

SAAT: 21:45

HAKEM: Ümit Öztürk

STAT: OSmanlı

YAYIN: beIN SPORTS 1

ANKARAGÜCÜ: Hopf, Erdem, Kone, Yalçın, Pinto, Mokhtar, Arif, Faty, Bfiouma, İlhan Parlak, El Kabir

YEDEKLER: Korcan, Altay, Szukala, Mehmet Sak, Kaan Uykur, Mahmut Akan, Sedat Ağçay, Kenan Özer, Kehinde, Nduka

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Onyekuru, Sinan, Rodrigues, Eren

YEDEKLER: İsmail, Ahmet, Selçuk, Belhanda, Linnes, Gomis, Yunus, Celil, Muğdat, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

İki takım Süper Lig'de 95. kez birbirlerine rakip olacak. Geride kalan maçlarda Galatasaray'ın galibiyet sayısında 59-17 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Taraflar 18 maçta ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın ligde attığı 193 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 81 golle karşılık verebildi. Taraflar Süper Lig'de en son, başkent temsilcisinin küme düştüğü 2011-2012 sezonunda karşılaştı. Galatasaray, rakibini Ankara'da 3-0, İstanbul'da da 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 47 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, genel toplamdaki üstünlüğünü deplasmanda da göstererek, rakibine galibiyet sayısında 23-13 üstünlük kurdu.

İki ekip Ankara'daki 11 maçta ise eşitliği bozamazken, Galatasaray 75, MKE Ankaragücü 48 gol attı. Taraflar Ankara'da en son 2 Ekim 2011'de karşılaştı, Galatasaray sahadan 3-0 galip ayrıldı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini, 1992-1993 sezonunun son haftasında, Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, bu sezonu Beşiktaş'ın önünde averajla şampiyon tamamladı.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

GALATASARAY KADROSUNU KORUDU

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, yeni sezon öncesi kadrosunu büyük ölçüde korudu. Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan takımın istikrarlı oyuncularını kadrosunda tutan sarı-kırmızılılar, bonservisi elinde olan Muğdat Çelik'i renklerine bağlarken, İngiltere'nin Everton kulübünden Nijeryalı Henry Onyekuru'yu kiraladı. Galatasaray, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun da bonservisini İtalyan kulübü Inter'den aldı. Galatasaray'ın sezon öncesi hazırlık maçlarında süre alan genç futbolcular, gelecek adına umut verdi. Kaleci İsmail Çipe'nin yanı sıra Yunus Akgün, Celil Yüksel ve Doğan Can Kavas, performanslarıyla dikkati çekti.

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ANKARAGÜCÜ 9 TRANSFER YAPTI

Sarı-lacivertliler, yasağın ardından Gençlerbirliği'nden Johannes Hopf, Osmanlıspor'dan Yalçın Ayhan ve Tiago Pinto, Malaga'dan Bakary Kone, Bursaspor'dan Ricardo Faty, FEC Zwolle'den Youness Mokhtar, Sivasspor'dan Thievy Bifouma, Antalyaspor'dan Moestafa El Kabir ve Manisaspor'dan Alper Önal'ı kadrosuna dahil ederken, geçen sezon takımda kiralık oynayan Lanre Kehinde'nin de borservisini aldı.

GALATASARAY, SEZON ÖNCESİNDE 6 HAZIRLIK MAÇI YAPTI

Galatasaray, yeni sezon öncesinde 6 hazırlık maçı yaptı. Bu maçlardan 3'ünü kazanan sarı-kırmızılılar, 3 müsabakada da mağlup oldu. İsviçre'nin Wil 1900 takımını Eren Derdiyok'un golüyle geçen Galatasaray, PSV'ye 3-1, Valencia'ya 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar daha sonra Sakaryaspor'u 3-0, Club Africain'i 1-0 yendi. Fatih Terim'in öğrencileri son hazırlık maçında AEK'e 3-2 kaybetti.

ANKARAGÜCÜ 2311 GÜN SONRA LİGE DÖNDÜ

MKE Ankaragücü, 2311 gün sonra Spor Toto Süper Lig'de ilk karşılaşmasına Galatasaray karşısında çıkıyor. MKE Ankaragücü, 2011-2012 sezonunda, 7 Nisan 2012 tarihinde sahasında oynadığı maçta Kayserispor'a 5-0 yenilerek, Süper Lig'e veda etmişti.

Sarı-lacivertliler, küme düştükleri sezonda sadece 2 galibiyet alabildi. Beş beraberlik ve 27 mağlubiyeti olan başkent ekibi, 22 gol atarken, 77 golü de kalesinde gördü. 34 haftalık maratonda 11 puan toplayabilen MKE Ankaragücü, 1. Lig'in yolunu tuttu.

Sarı-lacivertliler, 2018-2019 sezonuyla birlikte Spor Toto Süper Lig'de 50. kez yer alıyor. Türkiye'de futbol profesyonel olarak Milli Lig adıyla 1959 yılından itibaren oynanmaya başlarken, sarı-lacivertli kulüp, ilk sezondan itibaren bu organizasyonda kendisine yer buldu.

Başkent ekibi, 49 kez mücadele ettiği Süper Lig'de en büyük başarısını, 4. sırada yer alarak elde etti. Başkent temsilcisi, 1963-1964 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray, 1972-1973 sezonunda Galatasaray, Fenerbahçe ve Eskişehirspor, 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor, 2001-2002 sezonunda ise Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından ligi 4. sırada bitirme başarısı gösterdi. Ankara ekibi, 2001-2002 sezonu sonunda ise Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti.

LİGİN EN DEĞERLİSİ GALATASARAY, PİYASA DEĞERİ EN DÜŞÜK İSE ANKARAGÜCÜ

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, yeni sezon öncesi Süper Lig'de yer alan takımların kadro değerleri sıralamasında, son şampiyon Galatasaray 84,5 milyon Euro kadro değeriyle ilk sırada kendisine yer buldu. Sarı-kırmızılı takımın ardından, 79 milyon Euro kadro değeriyle Fenerbahçe ikinci sırada gösterildi. Geçen sezon öncesinde 119,6 milyon Euro değeriyle en pahalı kadroya sahip olan Beşiktaş ise 70,1 milyon Euro'luk değeriyle üçüncü sıraya geriledi. Ligin piyasa değeri en düşük gösterilen ekibi ise 10,68 milyon avro takım bedeliyle yeniden Süper Lig'e dönen MKE Ankaragücü oldu.

GALATASARAY'IN REKORLARI

Galatasaray, 60 yıllık lig tarihinde bazı önemli rekorları elinde bulunduruyor. Geride kalan sezonda mutlu sona ulaşarak tarihinde 21. kez zirvede yer alan sarı-kırmızılı ekip, ligde en çok şampiyonluk elde eden takım unvanını taşıyor. Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından her 5 şampiyonluğa verilen bir yıldız uygulaması kapsamında, üçüncüde olduğu gibi dördüncü yıldızı da takan ilk takım unvanını aldı.



Sarı-kırmızılılar, lig tarihinde üst üste en çok şampiyonluk kazanan takım. Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999 ve 1999-2000 sezonlarında mutlu sona ulaşarak şu ana dek kırılamayan bir rekora imza koydu.

Galatasaray, 60 yıllık lig tarihinde en farklı skorlu deplasman galibiyetini elde eden takım oldu. Sarı-kırmızılı ekip, 1992-1993 sezonunun son haftasında Ankara'da MKE Ankaragücü'nü 8-0 mağlup etti.

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda en uzun süre yenilmeyen takım unvanının da sahibi. Sarı-kırmızılılar, 25 Ocak 1998'de Bursa'da Bursaspor'a 3-2 yenildiği maçın ardından, üst üste 40 deplasmanda mağlup olmadı. 1999-2000 sezonunun 33. haftasında İzmir'de Altay'a 1-0 yenilen Galatasaray, 2,5 yıl sonra deplasmanda maç yitirerek ayrı bir rekor kırdı.

Galatasaray, lig tarihinde kendi evinde üst üste en çok kazanan takım unvanının da sahibi durumda. 2000-2001 sezonunun 32. haftasında 13 Mayıs 2001'de Ali Sami Yen Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesinin ardından 34. haftada Trabzonspor galibiyeti ile seriye başlayan sarı-kırmızılı takım, şampiyon kapattığı 2001-2002'de evindeki tüm maçları kazandı. Galatasaray, 2002-2003 sezonunun 16. haftasında evinde Beşiktaş'a 1-0 yenilince, 25 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Lig tarihinde bir sezonda atılan toplam gol sayısı bakımından rekor Galatasaray'a ait bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, 1962-1963 sezonunda iki aşamalı olarak gerçekleştirilen ligde, 42 maçta toplam 105 gol kaydetti. Bu arada, Galatasaray 16 kezle en çok gol kralı çıkaran takım unvanına da sahip.

OSMANLI STADI

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