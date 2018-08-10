Ankaragücü, 2311 gün sonra geri döndüğü Süper Lig'de son şampiyon Galatasaray'ı konuk ediyor. Sarı-lacivertliler henüz 7. dakikada El Kabir'in golüyle 1-0 öne geçti. Galatasaray, daha sonra 2-1'lik skoru getirdi.

Mücadelede 35. dakika oynanırken El Kabir, gerçekleşen pozisyonda bir gol daha attı ve skoru 2-2'ye getirdi. Ancak yardımcı hakem golü vermedi ve hakem Ümit Öztürk, VAR uygulamasına başvurdu. Hakem, VAR uyarısıyla golü iptal edince skor 2-1'de kaldı. Böylelikle 2018-2019 sezonunda VAR uygulaması ilk kez MKE Ankaragücü - Galatasaray maçında uygulanmış oldu.

VAR Türkiye'de daha önce geçen sezon Spor Toto 1. Lig play-off maçlarının bir kısmında denenmişti. VAR bu sezon en üst düzey organizasyonlar arasında ilk kez ise Akhisarspor ile Galatasaray arasındaki TFF Süper Kupa maçında kullanılmıştı. Hakem Cüneyt Çakır, 42. dakikada Garry Rodrigues ile Dany Nounkeu arasındaki pozisyonda VAR'a başvurmuş, Dany'yi sarı kartla cezalandırmıştı.

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