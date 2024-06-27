Fatih Terim'den A Milli Takım yorumu: Çocuklar gerekeni yaptı!

''BU YOLUN SONU UZUN''

"Avusturya hazırlık maçında bizi farklı yendi ama burası son 16. Stadyumun dörtte üçü Türk. Takıma çok güveniyorum. Giren ve çıkan herkesin ayrı bir yeteneği var. Bireysel olarak belki de birçok takımda olmayan yeteneğe sahibiz. Onlar oynamaya başlarsa bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum."