Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 6-1 kazanılan Denizlispor maçının ardından flaş açıklamalar yaptı. Fatih Terim, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in bugün duyurduğu 'Bağış kampanyası' için "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Haberim yok. İlk defa duyuyorum. Haberim yok" ifadelerini kullandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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