Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 4-3 kaybederek Milli araya giren Galatasaray, 2 hafta sonra deplasmanda karşılaşacağı Hatayspor maçını bekliyor. Ligde verilen arada 4 gün izin yapan ve yarın top başı yapacak olan Sarı-Kırmızılılar'da kart cezalısı Marcao ve Luyindama ikilisinin eksikliği dikkat çekiyor. Hatayspor'un hücumdaki etkili isimleri Diouf ve Boupendza tehlikesine karşı önlem almak isteyen teknik direktör Fatih Terim ise Ryan Donk'un yanında kimi oynatacağına henüz tam olarak karar vermedi.

HAZIR OL MESAJI

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; bu sezon yalnızca 6-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 82. dakikasında oyuna aldığı Ozornwafor'dan başka kadrosunda stoper bulunmayan deneyimli teknik adam, 22 yaşındaki öğrencisini 3 Nisan Cumartesi günü oynanacak Hatay maçına kadar hazır olmasını istiyor.

ALTERNATİF ETEBO

Florya'da yarın antrenmanlara başlayacak olan Cimbom'un diğer alternatifi ise Etebo olacak. İmparator 10 günlük süre içerisinde Ozornwafor'u yeterli bulmazsa, bu sezon 24 maçta görev verdiği Etebo'yu stopere çekmeyi planlıyor. Son oynanan Rize maçında ilk 11'de görev verdiği Nijeryalı orta sahanın yerine cezasını tamamlayan Taylan Antalyalı'yı orta alana yerleştirecek olan Terim'in, zorlu karşılaşmaya kadar izleyeceği Ozornwafor'a güvenmezse Donk'un yanında Etebo'ya şans verebileceği öğrenildi.