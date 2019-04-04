Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştıkları Yeni Malatya maçından 0-0 berabere ayrılan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, futbolcularına oynanan futboldan memnun olmadığını ifade etti. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ciddi bir pozisyon bulamadıkları rakipleriyle Cumartesi günü bu kez ligde karşılaşacaklarını hatırlatan deneyimli teknik direktör, bu maçta oyuncularından daha fazlasını bekliyor.

Süper Lig’de artık kaybedilecek 1 puanın dahi şampiyonluk yolunda telafisinin çok zor olduğunu dile getiren Terim’in, “Bu futbol şampiyonluğa yetmez... Kupanın telafisi olur ama bu maçın telafisi olmaz. Kendinize çeki düzen verin ve cumartesi günü daha fazlasını gösterin” ifadeleriyle öğrencilerine telkinlerde bulunduğu kaydedildi.