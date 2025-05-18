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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik - Galatasaray Haberleri

        Fatih Terim'den Galatasaray'a tebrik

        Galatasaray ve Türk futbolunun efsane teknik direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de 25. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı tebrik etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:29 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:39
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        Fatih Terim'den G.Saray'a tebrik
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        Süper Lig’in 36’ncı haftasında sahasında Kayserispor’u 3-0 mağlup eden Galatasaray; üst üste 3, toplamda 25’inci şampiyonluğunu ilan etti. Fatih Terim maç sonrası sosyal medya hesabından Galatasaray’ı tebrik eden bir mesaj yayımladı.

        Fatih Terim yaptığı açıklamada, "Galatasaray, şampiyonluğu da 5'inci yıldızı da hak etmiştir. Sezon boyunca göğsümü gere gere, gururla izlediğim tüm oyuncuları, bu başarıda büyük emeği olan Dursun Başkan ve Okan Hoca nezdinde Galatasaray için 24 saat ter döken tüm kulüp çalışanlarını ve kalbi Sarı-kırmızı atan milyonlarca taraftarımızı tebrik ederim. 25'inci şampiyonluğumuzu ve armamıza işlenecek beşinci yıldızı doyasıya kutlayalım. Camiamıza hayırlı olsun" açıklamasında bulundu.

        TFF DE TEBRİK MESAJI YAYIMLADI

        Türkiye Futbol Federasyonu da şampiyon Galatasaray için bir tebrik mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "Süper Lig 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ı tebrik ederiz" ifadeleri kullanıldı.

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