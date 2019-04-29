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Fatih Terim'den hakem açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Atiker Konyaspor maçının ardından sahaya girerek hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdi. Terim yayıncı kuruluşa ise "Hakemlerle ilgili konuşmaya gerek yok, herkes ceza almamız için uğraşıyor, çanak tutuyor" ifadelerini kullandı

Galatasaray

Galatasaray, Atiker Konyaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalırken teknik direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu. Maçın hemen ardından sahaya girerek hakem Mete Kalkavan'a tepki gösterdiği görülen Terim şunları söyledi:

“Skor çok beklediğimiz bir skor değil. Sevdiğimiz, hoşlandığımız başımıza gelen bir skor da değil. Ancak yapacak bir şey yok. Açıkçası beklemediğimiz hiçbir şeyle karşılaşmadık. Rakibimizin oynatmamaya yönelik kapalı oynayacağından emindik. Nitekim öyle de oldu. Ciddi fırsatlarımız vardı, kullanamadık. Buna rağmen, her şeye rağmen yenmeliydik. Burada biraz daha agresif, biraz daha fazla pozisyon bulan bir oyun oynamalıydık. Her ne kadar rakip gol attırmama adına ne kadar mücadele ettiyse de bunu kırmalıydık. Zaten böyle maçların kırılma noktası atacağınız bir goldür. Bizim gibi takımlar için o golü ne kadar erken bulursa, kazanma ihtimali artar. Ama çok fazla bir şey söylemenin de gereği yok."

"HERKES CEZA ALMAMIZ İÇİN BEKLİYOR"

Hele hakemlerle ilgili hiçbir şey demeye gerek yok. Zaten herkes ceza almamız için bekliyor. Boşuna çanak tutmamak lazım. Galatasaraylılara şöyle bir şey söyleyeceğim: Biz buradan lider dönmek isterdik. Ancak dört maçı kazandığımız anda Allah nasip ederse şampiyon oluyoruz. Biraz daha zora soktuk, zaten hep zor kazanıyoruz. Bizden puan almanın mutluluk verdiğini görmek de hoş açıkçası.”

 

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