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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Fatih Terim'den Montella çağrısı! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'den Montella çağrısı!

        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun 2'nci haftasında Portekiz karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim, Portekiz maçının ardından konuştu.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.06.2024 - 09:57 Güncelleme: 23.06.2024 - 09:57
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        A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nun 2'nci haftasında Portekiz karşısında sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Teknik direktör Fatih Terim, Portekiz maçının ardından konuştu.

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        Maçı değerlendiren Fatih Terim, "Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan, taktik disiplinden uzak bir Türkiye seyrettik" dedi.

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        Portekiz'in daha fazla gol bulabileceğini dile getiren Fatih Terim, "Topa daha çok sahip olan bir Portekiz ve ona karşı savunma yapan Türkiye. Türkiye bu savunmayı yaparken ne bloklar arasını kapatabildi, ne 18 içerisinde adam ve top paylaşımını iyi yapabildi. Daha fazla da gol olabilirdi. Bunu kabul etmek lazım" ifadelerini kullandı.

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        Gürcistan maçından gereken derslerin çıkarılmadığını belirten Fatih Terim, "Gürcistan maçındaki galibiyet, gollerin güzelliği hepsi evet ancak orada verdiğimiz pozisyonlar bizi daha dikkatli olmaya davet etmeliydi. Ancak öyle bir dikkat, davet görmedim" yorumunda bulundu.

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        A Milli Futbol Takımı'nın istenen performansı yakalayamadığının altını çizen Fatih Terim, "2-0'dan sonra oyun çok rahat geçmeye başladı Portekiz adına. Türkiye'de Kerem ile etkili ataklar geliştirdi. Yenilen gollerin moral ve motivasyon açısından takıma tesir ettiği gerçek. Türkiye istenen performansı yakalayamadı" diye konuştu.

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        Portekiz'in istediği oyunu sahaya yansıttığını dile getiren Fatih Terim, "İkinci yarıda top Portekiz'in ayağından Portekiz istemediği anlar dışında çıkmadı. İstediği gibi oyunu çevirdi. Daha fazla gole ihtiyacı olsa belki de atabilirdi" açıklamasını yaptı.

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        Üçüncü gole dikkat çeken Fatih Terim, "Defansif olarak hata yapabilirsiniz. Hücumda iyisiniz ancak o da bugün yok. Ne ofansı ne defansı iyi yapamayan bir Türkiye vardı. Yediğimiz üçüncü gol, yenilen ve atılan her gol önemlidir. Taktikten ve disiplinden uzaklaşamazsınız. Üçüncü golde bunu gördük" dedi.

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        Çekya maçına odaklanılması gerektiğini dile getiren Fatih Terim, "Çekya maçına hemen efektif olarak hazırlanmak gerekir. Bekleyip üzülmeye gerek yok. Çok çabuk bu sayfayı kapatıp Çekya maçına hazırlanmamız lazım. Bu maçı gruptan çıkarsak çok çabuk telafi ederiz. Mesele gruptan çıkmak" diye konuştu.

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        Taraftarlara seslenen Fatih Terim, "Türk halkından bir ricam var. Muhakkak ki 11 tartışılır. Sosyal medyayı önleyemezsiniz. Ama hocamıza, tüm kadromuza ve çalışanlarımıza lütfen Çekya maçına en iyi şekilde çıkarmak için gereken moral ve desteği vermeliyiz. Eleştiri turnuvadan sonra yapılır" açıklamasını yaptı.

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        Takıma yardımcı olunması gerektiğini belirten Fatih Terim, "Hocamıza ve takımımıza güveniyoruz. Bu güvenimizi samimi şekilde turnuva bitinceye kadar, kimseyi tek tek suçlamadan destek olmalıyız. İnsanlar kötü günde belli olur. Bizim de kötü günümüz ve şimdi hocamıza, takımımıza yardım etmemiz lazım. Portekiz'e her takım yenilebilir" yorumunda bulundu.

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        Pepe'nin performansına parantez açan Fatih Terim, "Bugün sahada olağanüstü bir örnek seyrettim. Bu örneğin adı Pepe. Hiçbir türlü yaşına bakmaksızın sahadaki oyuncuların en iyisiydi. Genç oyunculara hatta olgun oyunculara da büyük bir örnek oldu" dedi.

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