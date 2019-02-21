UEFA Avrupa Ligi’nde 2-1 kaybettikleri ilk maçın ardından bugün Portekiz’de rövanş mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, zor olsa da tur için umutlu…

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; takımını zafere inandırmak için kolları sıvayan teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerine Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştıkları Porto maçını hatırlatıyor. O maçta ortaya konan futbolu sergilemeleri halinde Benfica karşısında başarılı olacaklarını aktaran deneyimli teknik adamın, “Erken bir gol bulmamız çok önemli... Bu yüzden ilk düdükten itibaren hücumu düşünün... İşimiz zor ama imkansız değil. İnanırsanız, başarırsınız... Bu kulüp daha önce çok destan yazdı. Yeni bir destan yazmak elinizde” ifadeleriyle oyuncularına motivasyon yüklediği kaydedildi.

BAŞKAN DESTEĞE GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi’nde ‘Ya tamam ya devam’ maçına çıkacak olan Galatasaray’da tüm camia bugün Portekiz’de oynanacak maça kilitlendi. İlk maçı 2-1 kaybeden Sarı-Kırmızılı futbolcuları desteklemek isteyen başkan Mustafa Cengiz ve beraberindeki yöneticiler de Lizbon’a çıkarma yaptı. Takım uçağıyla birlikte giden yöneticilerin dışında dün de başkan ve beraberindeki idareciler takıma destek vermek için Portekiz’e uçtu. Takımın kaldığı otele giden başkan ve yöneticiler, oyunculara moral vermek istiyor.