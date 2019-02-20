Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Marcao, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. İlk maçta topun genelde bizde kaldığı bir maç oynadık, topu geri alma süremiz 7 saniye, çok ciddi bir değer. Benfica mücadele gücünü yüksek tutan bir takım, bu disiplinde ilk maçı iyi kontrol etti.

Yapılan algıya aldırış etmemek lazım. İşte 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmedi. Baktığınızda Gelson Fernandes, Cervi... Bunların hepsi bu takımın değerli oyuncuları, çok kaliteli. Bazılarını ilerleyen günlerde çok değişik yerlerde de görebiliriz, öyle oyuncular.

Benfica Luz Stadı'nda 60-65 bin seyirci ile avantajlı ve favori görünüyor. Bunu kabul edelim ama bizim de kaybedecek çok şeyimiz yok anlayışı ile sahaya çıkacağımızdan herkes emin olabilir. Kaybedersek tebrik ederiz; kazanırsak yolumuza devam ederiz.

Kendi içimizde yaptığımız mücadeleyi, dışarıda Avrupalılar ile yaparsak, çok daha başarılı olacağız. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerini almak lazım. Muhakkak ki bizim aldığımız başarılar önemli ama ömür boyu onları anlatmamak lazım."

MARCAO: EMİNİM Kİ TURU GEÇECEĞİZ

"Çok güçlü bir takımla oynuyoruz. Benfica'da değişiklikler olacaktır ama onların oyun stili değişmiyor. Onların oyun tarzı hep aynı. Deneyimli oyuncularla maç çok başka oluyor. Galatasaray olarak biz bu maça hazırız ve eminim ki bu turu geçeceğiz. Benfica hücumda çok hızlı bir takım. Çok yakın olmalı ve pas yapmalarına izin vermemeliyiz. Nerede duracağımızı iyi bilmeliyiz. Birbirimize çok yakın oynamalıyız."