Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolculardan Marcao, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Benfica ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:
"Dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. İlk maçta topun genelde bizde kaldığı bir maç oynadık, topu geri alma süremiz 7 saniye, çok ciddi bir değer. Benfica mücadele gücünü yüksek tutan bir takım, bu disiplinde ilk maçı iyi kontrol etti.
Yapılan algıya aldırış etmemek lazım. İşte 5 oyuncu oynamadı, 6 oyuncu gelmedi. Baktığınızda Gelson Fernandes, Cervi... Bunların hepsi bu takımın değerli oyuncuları, çok kaliteli. Bazılarını ilerleyen günlerde çok değişik yerlerde de görebiliriz, öyle oyuncular.
Benfica Luz Stadı'nda 60-65 bin seyirci ile avantajlı ve favori görünüyor. Bunu kabul edelim ama bizim de kaybedecek çok şeyimiz yok anlayışı ile sahaya çıkacağımızdan herkes emin olabilir. Kaybedersek tebrik ederiz; kazanırsak yolumuza devam ederiz.
Kendi içimizde yaptığımız mücadeleyi, dışarıda Avrupalılar ile yaparsak, çok daha başarılı olacağız. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerini almak lazım. Muhakkak ki bizim aldığımız başarılar önemli ama ömür boyu onları anlatmamak lazım."
MARCAO: EMİNİM Kİ TURU GEÇECEĞİZ
"Çok güçlü bir takımla oynuyoruz. Benfica'da değişiklikler olacaktır ama onların oyun stili değişmiyor. Onların oyun tarzı hep aynı. Deneyimli oyuncularla maç çok başka oluyor. Galatasaray olarak biz bu maça hazırız ve eminim ki bu turu geçeceğiz. Benfica hücumda çok hızlı bir takım. Çok yakın olmalı ve pas yapmalarına izin vermemeliyiz. Nerede duracağımızı iyi bilmeliyiz. Birbirimize çok yakın oynamalıyız."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.