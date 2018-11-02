Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre üst üste gelen sakatlıkların ardından ilk 11’ini yaparken güçlük çeken Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularından fedakarlık bekliyor. Schalke 04 ve Yeni Malatya maçlarındaki kötü oyun sonrası sakat oyuncularının bir an önce takıma katılmasını isteyen deneyimli teknik adam, Eren, Serdar, Onyekuru ve Feghouli’nin Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek duruma gelmeleriyle birlikte derin bir nefes aldı.



Ezeli rakibiyle zorlu bir karşılaşmaya çıktıktan sonra takımını Şampiyonlar Ligi’nde Schalke 04 deplasmanına hazırlayacak olan İmparator, kritik süreçte öğrencilerinden de ellerini taşın altına koymasını istedi. Eleştiri alan Belhanda’yı ‘Daha bir gün sakatım, yorgunum diye izin almışlığını görmedim’ sözleriyle savunurken, bazı futbolcularına da mesaj gönderen Terim, sakatlık problemi yaşayan bazı isimlerin adeta kaçak güreştiğini düşünüyor. Oynayamayacak olmalarına rağmen sakat olan bazı isimleri Malatya deplasmanına götürüp tribünden maçı izleten Terim’in, hafif sakatlık yaşayan öğrencilerinin oynamak için uğraşmadıklarına inanıyor.

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